Emine Erdoğan DSÖ Heyetiyle Görüştü: Kluge'den Sağlık İşbirliği Çağrısı

Emine Erdoğan, DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge ve Türkiye Temsilcisi Tasnim Atatrah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü; Kluge, Türkiye’nin Gazze rolü ve sağlık liderliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:12
Emine Erdoğan DSÖ Heyetiyle Görüştü: Kluge'den Sağlık İşbirliği Çağrısı

Emine Erdoğan DSÖ Heyetiyle Görüştü

Görüşmede sağlık, geleneksel tıp ve iklim gündemi ele alındı

Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Tasnim Atatrah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Toplantıya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı. Görüşmede, alternatif tıp alanında Türkiye’nin Avrupa bölgesinde bilgi birikimi ve tecrübe açısından öncü konumunda olduğu vurgulandı.

Hans Kluge, Türkiye’nin Gazze konusundaki öncü rolü nedeniyle hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Kluge ayrıca, Türkiye’nin kültürel miras ve sağlık inovasyonu bağlamında geleneksel, tamamlayıcı ve integratif tıbbı teşvik etmedeki liderliğini takdir etti.

Kluge, çocuk ve ergen sağlığını geliştirmede ortak çalışma yürütülmesi talebinde bulundu. Ayrıca Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasını kutlayarak, sağlık ile sürdürülebilirliğin küresel iklim tartışmalarına entegre edilmesi önerisinde bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Henri Kluge ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Küresel sağlık gündemine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik".

Görüşme, Türkiye’nin hem bölgesel sağlık politikalarındaki rolü hem de uluslararası sağlık işbirliklerine katkısına ilişkin mesajlar taşıdı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) AVRUPA BÖLGESİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) AVRUPA BÖLGESİ DİREKTÖRÜ HANS KLUGE VE TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TASNİM ATATRAH İLE BİR ARAYA GELDİ.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) AVRUPA BÖLGESİ...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi