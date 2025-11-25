Emine Erdoğan DSÖ Heyetiyle Görüştü: Kluge'den Sağlık İşbirliği Çağrısı

Emine Erdoğan DSÖ Heyetiyle Görüştü

Görüşmede sağlık, geleneksel tıp ve iklim gündemi ele alındı

Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Tasnim Atatrah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Toplantıya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı. Görüşmede, alternatif tıp alanında Türkiye’nin Avrupa bölgesinde bilgi birikimi ve tecrübe açısından öncü konumunda olduğu vurgulandı.

Hans Kluge, Türkiye’nin Gazze konusundaki öncü rolü nedeniyle hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Kluge ayrıca, Türkiye’nin kültürel miras ve sağlık inovasyonu bağlamında geleneksel, tamamlayıcı ve integratif tıbbı teşvik etmedeki liderliğini takdir etti.

Kluge, çocuk ve ergen sağlığını geliştirmede ortak çalışma yürütülmesi talebinde bulundu. Ayrıca Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasını kutlayarak, sağlık ile sürdürülebilirliğin küresel iklim tartışmalarına entegre edilmesi önerisinde bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Henri Kluge ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Küresel sağlık gündemine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik".

Görüşme, Türkiye’nin hem bölgesel sağlık politikalarındaki rolü hem de uluslararası sağlık işbirliklerine katkısına ilişkin mesajlar taşıdı.

