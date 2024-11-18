Emine Erdoğan: G20 Zirvesi Çözüm Odaklı Sonuçlar Getirecek

Emine Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, zirvenin sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.