DOLAR
34,61 -0,49%
EURO
36,61 -0,9%
ALTIN
2.902,94 -2,31%
BITCOIN
3.172.071 -2,26%

Emine Erdoğan: G20 Zirvesi Çözüm Odaklı Sonuçlar Getirecek

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin sürdürülebilir kalkınma ve barış için önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:30
Emine Erdoğan: G20 Zirvesi Çözüm Odaklı Sonuçlar Getirecek

Emine Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, zirvenin sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
3
Sait Faik Abasıyanık'ın Hikayeleri Sakarya'da Tiyatro Sahnesinde
4
Kazakistan'ın Aktau Şehri, Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti Oluyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık Oturumuna Katıldı
6
Ferhat'tan Sel Riski İçin Önerge: Batı Trakya Tehlikede
7
Yapı Denetimi ve Coğrafi Veri Düzenlemelerinde Yeni Dönem: TBMM'den Onay Geliyor!

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme