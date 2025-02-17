Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması" Ödül Töreninde Kadın Girişimciliği Vurguladı

Emine Erdoğan, kadınların ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkat çektiği konuşmasında, Türkiye'nin kadın tarihinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:30
Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması" Ödül Töreninde Kadın Girişimciliği Vurguladı

Emine Erdoğan'dan Kadın Girişimciliğine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin kadınların sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği özel bir tarihe sahip olduğunu belirterek, Türk kadınının girişimci ruhunun köklerinin 13. yüzyıla kadar uzandığını ifade etti.

Yarışma Kadın Girişimciliğini Destekliyor

Erdoğan, "Halkbank, başarı yolunu kadınlarla yan yana yürüyor. Onlara her alanda destek oluyoruz. Bu vizyonun uluslararası takdir kazanması bizi ayrıca gururlandırıyor" dedi. Kadınların her sektörde iyileştirici bir etki yarattığını vurguladı.

Kadın İstihdamı Hedefleri

Erdoğan, kadın istihdam oranının 2014 yılında %26 iken, 2024 yılı sonuna kadar %31,6'ya ulaşmasını hedefliyoruz diyerek, bu oranın 2028'de %36,2'ye yükselebileceğini söyledi. Kadın liderliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Liderliğin dönüştürücü bir güç olduğunu unutmamalıyız" diye ekledi.

Aile Yılı ve Kadınların Rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğine değinen Emine Erdoğan, kadınların iş ve aile sorumlulukları arasında sıkıştığını, bu durumun stresi ve mutsuzluğu artırdığını vurguladı. İş ve aile yaşamını dengelemeleri için gerekli uygulamaların artmasını istedi.

Yeni Çözümler için Kadınların Rolü

Emine Erdoğan, cinsiyet adaletine vurgu yaparak, "Dünyanın problem alanları, kadınların getireceği yeni çözümleri bekliyor" dedi. Ödül töreninde, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi" gibi çeşitli ödüller verildi. Törende, Zahide Arı, Nurdeniz Erdoğan gibi girişimciler ödül aldı.

Törenin sonunda, Emine Erdoğan'a zeytin ağacı hediye edildi ve etkinlik aile fotoğrafıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

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