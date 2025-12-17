Emine Erdoğan 'Hind Rajab’ın Sesi' Filmini İzledi

Gösterim ve Katılımcılar

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gösterilen filme, Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Hind Rajab Hamada’nın dayısı İhab B. H. Hamada ve kuzeni Alameerhamoda B.H. Hamada, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Film ve İçeriği

Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın üstlendiği 'Hind Rajab’ın Sesi', Gazze’de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab’ın hikayesini anlatıyor.

Filmde, Hind Rajab’ın 29 Ocak 2024’te Gazze’de yaşanan olay sırasında Filistin Kızılayı ile yaptığı telefon görüşmelerinin orijinal ses kayıtları kullanılıyor. Şiddet sahneleri doğrudan gösterilmeyen yapımda, dehşet; Hind’in gerçek ses kayıtları, operatörlerin yüz ifadeleri, sessizlikler ve dramatik yeniden canlandırmalarla hissettiriliyor.

Etki ve Ödüller

İzleyenlere duygusal anlar yaşatan film, gösterim sırasında alkışlandı. Dünya prömiyerini 82. Venedik Film Festivali’nde 3 Eylül 2025’te yapan film, jüri büyük ödülü olan 'Gümüş Aslan' ödülünü kazandı. Film ayrıca Tunus tarafından 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde Oscar aday adayı olarak gösterildi.

Emine Erdoğan'ın Paylaşımı

Gösterimin ardından Emine Erdoğan, NSosyal hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Gazze’de acımasızca hayattan koparılan 6 yaşındaki Hind Rajab’ın sesi, tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıydı. O çığlığın karanlıkta kaybolmasına izin vermeyen, vicdanları uyandıran, hafızaları diri tutan ’Hind Rajab’ın Sesi’ filmini boğazımızda düğümlenen bir acıyla izledik. Yavrumuzu ve şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hind Rajab’ın yarım kalan hikayesinin ve sesinin dünyayı uyandırmaya devam etmesini diliyor, eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, GAZZE'DE İSRAİL ATEŞİ ALTINDA BİR ARAÇTA MAHSUR KALARAK HAYATINI KAYBEDEN 6 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ HİND RAJAB'IN HİKAYESİNİ ANLATAN "HİND RAJAB'IN SESİ" FİLMİNİ İZLEDİ.