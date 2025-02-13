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Emine Erdoğan İslamabad'da Döngüsel Ekonomi Programında Sıfır Atık Modelini Paylaştı

Emine Erdoğan, İslamabad'daki programda Sıfır Atık hareketinin önemini vurguladı ve Pakistan ile işbirliği mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:56
Emine Erdoğan İslamabad'da Döngüsel Ekonomi Programında Sıfır Atık Modelini Paylaştı

Emine Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad'da düzenlenen "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" programına katıldı. Burada Türkiye'nin Sıfır Atık hareketinin serüvenini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif tarafından ev sahipliği yapıldığını belirtti. İklim kriziyle mücadelede önemli bir adım olarak döngüsel ekonominin hayata geçirilmesinin aciliyetine dikkat çekti.

“Döngüsel ekonomiye imkan tanındığı takdirde, kirliliğin azaldığı bir gezegene kavuşulabilir,” diyen Erdoğan, Sıfır Atık hareketinin yerelden küresele yayılarak sürdürülebilir kalkınmaya ilham veren bir model olduğunun altını çizdi.

Pakistan ile İşbirliği Vurgusu

Emine Erdoğan, dost ve kardeş ülke Pakistan ile bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için destek olmaya hazır olduklarını belirtti. "İki ülkenin çevre konularındaki işbirliğinin daimi olmasını diliyorum. Dünyaya iyi gelecek nice projede buluşmayı temenni ediyorum," şeklinde konuştu.

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