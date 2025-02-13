DOLAR
36,11 0,04%
EURO
37,72 -0,48%
ALTIN
3.385,9 -0,59%
BITCOIN
3.473.570,56 0,88%

Emine Erdoğan, İslamabad’daki Pak-Türk Maarif Okulları’nı Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nda öğrencilerle bir araya geldi ve projeleri inceledi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:27
Emine Erdoğan, İslamabad’daki Pak-Türk Maarif Okulları’nı Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nı Ziyaret Etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabada giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları İslamabad Kampüsü’ne bir ziyarette bulundu.

Öğrencilerle Buluşma

Emine Erdoğan, okulun girişinde Pakistan Başbakanının gelini Zainab Suleman Sharif, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ve öğrenciler tarafından karşılandı. Kendisine takdim edilen çiçeği alan Erdoğan, öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Sıfır Atık Projesi Sergisi

Öğrencilerin Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği alanda, Emine Erdoğan eserler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Türkçe Müzik Performansı

Ziyaretinin devamında, okulda eğitim alan Pakistanlı öğrencilerden oluşan koronun Türkçe müzik performansını dinleyen Erdoğan, dans gösterilerine de katıldı. Programda, kız çocuklarının eğitimi konusunun önemine dair sunum yapıldı ve Türkiye Maarif Vakfının katkıları vurgulandı.

Öğrencilerin Teşekkür Mesajı

13 yaşındaki Ferişta Şahid, Türkiye Maarif Vakfı'nın özel burs programı sayesinde aldıkları eğitim fırsatlarını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sundu.

Çocuklarla Oyun

Emine Erdoğan, daha sonra okul öncesi eğitim alan çocukların bulunduğu sınıfa giderek onlarla oyun oynadı ve yaptıkları resimler hakkında sohbet etti. Ayrıca, medya temsilcileriyle de bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal Medya Paylaşımı

Emine Erdoğan, kampüs ziyaretini sosyal medya hesabında değerlendirerek, "Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır. Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, azimleri ve öğrenme tutkusuyla ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserleri hayranlıkla inceledim. Dost ülke Pakistan'ın çocuklarına başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elon Musk'tan Reuters'a Milyonlarca Dolarlık Ödeme İddiası
2
Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
3
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Amasya Valiliği'nden Hemşire ölümüne ilişkin inceleme
5
Kayseri'de Türk Telekom ve Polis Ekiplerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi
6
Avustralya, Çin'e Askeri Uçak Olayıyla İlgili Endişelerini İletti
7
Beyoğlu'nda İstinat Duvarı Çöktü, Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak