Emine Erdoğan, İslamabad’daki Pak-Türk Maarif Okulları’nı Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nı Ziyaret Etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabada giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları İslamabad Kampüsü’ne bir ziyarette bulundu.

Öğrencilerle Buluşma

Emine Erdoğan, okulun girişinde Pakistan Başbakanının gelini Zainab Suleman Sharif, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ve öğrenciler tarafından karşılandı. Kendisine takdim edilen çiçeği alan Erdoğan, öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Sıfır Atık Projesi Sergisi

Öğrencilerin Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği alanda, Emine Erdoğan eserler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Türkçe Müzik Performansı

Ziyaretinin devamında, okulda eğitim alan Pakistanlı öğrencilerden oluşan koronun Türkçe müzik performansını dinleyen Erdoğan, dans gösterilerine de katıldı. Programda, kız çocuklarının eğitimi konusunun önemine dair sunum yapıldı ve Türkiye Maarif Vakfının katkıları vurgulandı.

Öğrencilerin Teşekkür Mesajı

13 yaşındaki Ferişta Şahid, Türkiye Maarif Vakfı'nın özel burs programı sayesinde aldıkları eğitim fırsatlarını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sundu.

Çocuklarla Oyun

Emine Erdoğan, daha sonra okul öncesi eğitim alan çocukların bulunduğu sınıfa giderek onlarla oyun oynadı ve yaptıkları resimler hakkında sohbet etti. Ayrıca, medya temsilcileriyle de bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal Medya Paylaşımı

Emine Erdoğan, kampüs ziyaretini sosyal medya hesabında değerlendirerek, "Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır. Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, azimleri ve öğrenme tutkusuyla ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserleri hayranlıkla inceledim. Dost ülke Pakistan'ın çocuklarına başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.