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Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Maria Begona Prado Müzesi'ni gezdi

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile Madrid'deki Prado Müzesi'ni ziyaret etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:25
Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Maria Begona Prado Müzesi'ni gezdi

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez’in eşiyle müze gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi için Madrid'e yaptığı resmi ziyarette, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile birlikte Prado Müzesi'ni ziyaret etti.

Kraliyet Koleksiyonlarının İhtişamı

Emine Erdoğan ve Maria Begona Gomez Fernandez, El Greco, Diego Velazquez, Francisco de Zurbaran, Goya gibi ünlü İspanyol sanatçıların eserlerinin yanı sıra Bosch ve Rubens gibi Hollandalı sanatçıların da eserlerinin sergilendiği Prado Müzesi'nde, eserler hakkında detaylı bilgi aldı.

Sanatın Büyülü Dünyasında Anılar

Ziyaret sırasında, lider eşleri Velazquez'in "Nedimeler" ve Zurbaran'ın "Limonlar, Portakallar ve Bir Gül ile Natürmort" tabloları önünde fotoğraf çektirdi. İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez, Emine Erdoğan'a Francisco de Zurbaran'ın 1650'de resmettiği "Kaplarla Natürmort" adlı tablosunda yer alan bir objenin benzerini hediye etti.

Öğrencilerle Samimi Anlar

Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan ve Maria Begona Gomez Fernandez, Prado Müzesi'ni gezmeye gelen öğrencilerle de ilgilendi ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Sosyal Medyada Paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi'ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyıllar arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik. Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor. Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernandez'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Emine Erdoğan ve Maria Begona Gomez Fernandez, öğle yemeğinde bir araya gelerek, samimi bir ortamda sohbet etme imkanı buldular.

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