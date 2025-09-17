Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi bir dizi program için Türkiye'ye gelen Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde bir araya geldi. Görüşmede kültürel miras, çevrenin korunması ve gastronomi başta olmak üzere çok sayıda konu ele alındı.

Görüşme ve katılımcılar

Kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü öncülüğünde Türkiye'de yürütülen arkeolojik kazıların önemine vurgu yaptı ve bu çalışmalara teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Şanlıurfa'da Ayanlar Ören Yeri'nde 20 Eylül'de başlayacak kazının hayırlı olmasını diledi.

Mikasa, yürütülen kazı çalışmalarının iki ülke arasındaki kültürel miras alışverişi açısından önem taşıdığını belirtti. Görüşmede iki ülkenin zengin mutfak kültürleri de ele alındı; Mikasa, Türkiye ve Japonya'nın tarihî medeniyetler bakımından önemine dikkat çekti.

Dikkat çeken ayrıntılar: Mikasa'nın üzerinde telkari tekniğiyle yapılmış bir broş bulunması ve sürdüğü ojede Türk ile Japon bayraklarının yer alması toplantıda göze çarptı.

Emine Erdoğan'ın paylaştığı ifadeler

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Görüşmemizde çevrenin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve gastronomi başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki derin dostluğun, gelecek nesillere aktarılabilmesi için birlikte atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde, Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün öncülüğünde ülkemizde yürütülen arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunun altını çizdik. Yakın zamanda Şanlıurfa'da başlatılacak olan Ayanlar Ören Yeri kazı çalışmalarının, iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendireceğine inancımız tam. Nazik ziyaretleri için Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya gönülden teşekkür ediyorum."

Toplantı, iki ülke arasında kültürel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesiyle sonlandı.

