Emine Erdoğan Johannesburg'da Uluslararası Maarif Okulu'nu Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, G20 için bulunduğu Johannesburg'ta Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu, sergi ve gösterileri izledi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:57
Ziyaretin Detayları

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ederek Güney Afrika'nın Johannesburg kentine geldiği 20’nci G20 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret etti.

Okula gelişi sırasında Maarif Vakfı Güney Afrika Ülke Temsilcisi Abdullah Cevizci ve öğretmenler tarafından karşılandı. Karşılama esnasında iki öğrenci Emine Erdoğan’a çiçek takdim etti.

Emine Erdoğan, "Geri Dönüşüm ve Çevre" temalı sergiyi gezdi ve burada öğrenciler ile öğretmenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin perküsyon, koro ve şiir performanslarını dinleyen Emine Erdoğan, dans ekibinin gösterisini de ilgiyle izledi.

Emine Erdoğan'ın Paylaşımı

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle bulunduğumuz Güney Afrika’da, Uluslararası Johannesburg Maarif Okulu’nu ziyaret ederek, Afrikalı çocuklarımızla buluşmaktan mutluluk duydum. Çocuklarımızın içten karşılamasında, Afrika’nın sıcaklığını, renkli kültürünü ve güçlü ruhunu derinden hissettim. Ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Maarif Okullarımızın, bu zengin coğrafyada toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesini diliyorum. Tüm çocuklarımıza ilimle ve güvenle yürüdükleri başarı dolu bir gelecek diliyorum."

