Emine Erdoğan, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin Açılışını Yaptı

Emine Erdoğan'dan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kayseri'de açılışı yapılan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde önemli mesajlar verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, bu merkez ile bağımlılıkla mücadelede yeni bir sayfanın açılacağını vurguladı.

Yeni Başlangıçların İlk Durağı

Emine Erdoğan, merkezde kadın ve erkek hastalar için sunulan özel alanlar, meslek edindirme programları ve uzman kadrosunun önemine dikkat çekerek, "İnanıyorum ki bu merkez, yeni başlangıçların ilk durağı olacak." ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, bağımlılığın bir son değil, doğru destekle aşılabilecek bir sınav olduğunu belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele İçin Destek Çağrısı

Her bireyin bağımlılıklara karşı korunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır." diyerek vatandaşları, Yeşilay'ın İçişleri Bakanlığı ile birlikte başlattığı 'Bağımsızlık Seferberliği''ne katılmaya davet etti.

Maneviyat Dolu Bir Yaşam

Açılış programında, içinde bulunulan kutlu ayın maneviyatının, bağımlılıklarla mücadele eden herkes için ruhsal bir yenilenme vesilesi olmasını dileyen Emine Erdoğan, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.