Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nde Dünya Çocuklarına Seslendi

Emine Erdoğan, "Koruyucu Aile Günü" Programında Çocuklara Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Programda yaptığı konuşmada, "Şunu hiç unutmamalıyız ki dünyanın bütün çocukları, insanlık ailesinin öz evlatlarıdır. O nedenle, Koruyucu Aile Sistemi'nin sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaygınlaşması elzemdir," şeklinde belirtti.

Koruyucu Aileler ve Toplumsal Farkındalık

Erdoğan, Koruyucu Aile Günü sebebiyle bir araya geldiklerini ifade ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali eşlerine de teşekkür eden Erdoğan, onların koruyucu ailelik konusundaki emeklerinin değerine vurgu yaptı. Ayrıca, Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay'ın vali eşlerini başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Çocukluk ve Aile’nin Önemi

Emine Erdoğan, çocukların hayatındaki önemin altını çizerek, "Bir şairimiz der ki 'İnsanı çözersin, çözersin, çözersin, çocuk çıkar.' Gerçekten de çocukluk, insanın anavatanıdır. Eğer bir çocuğa mutlu bir çocukluk sunabiliyorsak, aslında bir hazine sandığı dolduruyoruz demektir," dedi.

Koruyucu Aile Sistemi ve Yüzde 37’lik Oran

Bugün itibarıyla koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının 10,657'ye ulaştığını paylaşan Erdoğan, 8,917 ailenin bu sisteme dahil olduğunu belirtti. Ayrıca, koruyucu ailelerin 7,692'sinin anne-baba çiftlerinden oluştuğunu vurguladı.

Koruyucu aile yanındaki 1,223 çocuğun özel gereksinimli olduğunu ifade eden Erdoğan, bu çocukların yüzde 37'sinin ağır engelli grubunda yer aldığını hatırlattı.

Çocukların Geleceği ve Destek

Erdoğan, erken çocukluk döneminin hayatı belirleyen bir süreç olduğunu söyleyerek, "Yetişkinlik kumaşımız, çocukluk ipliğiyle dokunur. Dolayısıyla huzur ve güven ikliminde gelişen her çocuk, güçlü bir toplumun yapıtaşıdır," dedi.

Dünyada 150 milyon yetim çocuk bulunduğunu ve Gazze bölgesinde 40,000'e yakın çocuğun yetim kaldığını da dile getiren Erdoğan, "Koruyucu Aile Sistemi'nin dünya genelinde yaygınlaşması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Aile Yılı

2023 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini belirten Erdoğan, bu yılın her çocuğun bir aile yanında yeni bir başlangıç yapacağı bir milat olması temennisinde bulundu.

Bunun yanı sıra, koruyucu aile yanına yerleştirilmemiş çocuklar için devletin sunduğu ev sıcaklığının önemine değinen Erdoğan, bu çocukların kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli desteklerin verildiğini vurguladı.

Programın Detayları ve Duygusal Anlar

Etkinlik sırasında yapılan konuşmalarda bazı katılımcıların duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi. Programda ayrıca, TRT Belgeselde yayınlanacak "Ailem-Candan Yakın Kalpler" belgeselinin tanıtım filmi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" programına katıldı.