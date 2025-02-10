Emine Erdoğan, Malezya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahri Doktora Beratı Tevdi Törenini Kutladı

Emine Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da önemli bir olaya tanıklık etti. Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tevdi edilen fahri doktora belgesi, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştiriyor.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretimiz kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tevdi edilen Fahri Doktora Beratı'na tanıklık etmekten büyük onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Bu önemli belgenin, Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü işbirliğinin bir nişanesi olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki kadim bağların ilim, irfan ve ortak vizyonla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz." şeklinde değerlendirmede bulundu.