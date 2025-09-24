Emine Erdoğan, Melania Trump'ın Resepsiyonunda Lider Eşleriyle Görüştü

Emine Erdoğan, Melania Trump tarafından düzenlenen resepsiyona katılarak lider eşleriyle çocuk, kadın, çevre ve kültür konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:01
Emine Erdoğan, Melania Trump'ın resepsiyonuna katıldı

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın lider eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Otelde gerçekleşen buluşma

Bir otelde düzenlenen resepsiyona gelen Emine Erdoğan, burada bazı lider eşleriyle sohbet etti ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme konuları

Emine Erdoğan'ın lider eşleriyle çocuk, kadın, çevre ve kültür konularında fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

BM 80. Genel Kurulu kapsamında yemekte de yer aldı

Emine Erdoğan, ayrıca BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Donald Trump ve Melania Trump tarafından verilen yemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da eşlik etti.

