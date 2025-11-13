Emine Erdoğan, Nilden Bektaş Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın eşine resmi konuk ağırlaması

Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesi sırasında eşine eşlik eden Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Devlet Konukevinde kendisi tarafından ağırlandı.

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman Hanımefendi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."

