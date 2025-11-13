Emine Erdoğan, Nilden Bektaş Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’nda Ağırladı

Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Devlet Konukevi’nde ağırladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:47
Emine Erdoğan, Nilden Bektaş Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’nda Ağırladı

Emine Erdoğan, Nilden Bektaş Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın eşine resmi konuk ağırlaması

Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesi sırasında eşine eşlik eden Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Devlet Konukevinde kendisi tarafından ağırlandı.

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman Hanımefendi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN'IN EŞİ NİLDEN BEKTAŞ ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Elektrikli Otomobil Otoparkta Alev Aldı
2
Burdur'da Yangında Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi
3
Kayseri İncesu'da Kayseri-Nevşehir Yolunda Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar
4
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
5
Aksu'da taksiye çarpan otomobil araç kamerasında: 2 yaralı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2023 hedefleri başlangıçtı
7
Polatlı'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, E-90'da Trafik Yoğunluğu

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?