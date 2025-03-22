Emine Erdoğan, Su Verimliliği Zirvesi'nde Uyarılarda Bulundu

Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen "Su Verimliliği Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. "Su stresi altında olan bir ülke olarak, gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyiz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmaması için toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Bakanlıkların işbirliği ile yürütülen projeleri destekleyen Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde iki yıl önce başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"ni hatırlatarak, bu çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. "Fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.

Zirvede belirlenen hedeflerin pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "İşe 'su verimliliği' kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlamalıyız" ifadelerini kullanarak bu yaklaşımın her alana yayılması gerektiğini söyledi.

"Su, emanetimiz, mirasımız, milli meselemizdir" diyerek, yirden yetmişe herkesi bu seferberlikte yerini almaya çağıran Erdoğan, zirveye ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'na destekleri için teşekkür etti.