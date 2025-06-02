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Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a Kurban Bağışında Bulundu

Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a yapılan kurban bağışıyla ihtiyaç sahiplerine umut sağladı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 17:29
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a Kurban Bağışında Bulundu

Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a Kurban Vekaleti Teslim Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, Emine Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla kurban vekaletini Türk Kızılay'a teslim etti.

Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini her platformda desteklemekte olduğunu belirtti. Ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine vurgu yapan Erdoğan, "Mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardım, umut olmaya devam ediyor," diye ifade etti.

Türk Kızılay'ın Teşekkürü

görüşmede, Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi vererek, Emine Erdoğan'a duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Yılmaz, günün anısına, üzerinde "Hilal-i Ahmer Çiçek Günü"nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların bulunduğu bir tablo hediye etti.

Türk Kızılay'ın Kurban Bağışı Kampanyası

Bu yıl da Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile başlattığı kampanya ile Gazze-Filistin başta olmak üzere Türkiye dahil 23 ülkede milyonlarca kişiye ulaşmayı hedefliyor. Kızılay, kurban vekaleti bağışlarıyla hem yurt içindeki hem de dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi destek sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti.

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