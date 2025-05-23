Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda Finali Kutladı

Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun Kapanışına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programında önemli bir rol üstlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şişli'deki bir otelde düzenlenen forum kapsamında, Emine Erdoğan, açılan stantları ziyaret etti.

Bakan Göktaş ile Stant Turu

Forum alanının girişinde, Emine Erdoğan'ı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve eşi karşıladı. Bakan Göktaş'ın yanı sıra, 27 farklı ülkenin bakan ve üst düzey politika yapıcılarıyla birlikte stantları gezme fırsatını yakaladı.

Etkinlikteki Ürünler ve Sergi

Erdoğan, stantlarda yer alan ürünleri inceleyerek, görevlilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Bakanlığın organize ettiği "Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergiyi de ziyaret etti. Bu etkinlik, aile değerlerinin ön planda tutulduğu önemli bir platform haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına katılarak açılan stantları ziyaret etti. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra 27 ülkenin bakan ve üst düzey politika yapıcısı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına katılarak açılan stantları ziyaret etti. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra 27 ülkenin bakan ve üst düzey politika yapıcısı da yer aldı.