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Emine Erdoğan ve Antonio Guterres'in Verimli Görüşmesi

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Sıfır Atık Danışma Kurulu çalışmaları hakkında görüştü.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:20
Emine Erdoğan ve Antonio Guterres'in Verimli Görüşmesi

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, BM 79. Genel Kurul toplantısı için ABD'ye gelen Erdoğan'ın New York'taki temasları çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmenin Detayları ve Hedefler

Görüşmede Emine Erdoğan, Guterres ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Küresel Ölçekte Atık Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda yürütülen çalışmaları paylaştı. Erdoğan, bu alandaki çabalarında BM'nin güçlü desteğinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

COP29 ve Sıfır Atık Teması

Emine Erdoğan, kasım ayında Azerbaycan'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) ile ilgili olarak, konferans kapsamında tematik günlerden birinin "Sıfır Atık" konusuna ayrılacağını belirtti. Ayrıca, Danışma Kurulunun 3. yüz yüze toplantısının COP29 sırasında gerçekleşeceğini ve Guterres'i bu önemli programa davet ettiğini aktardı.

Doğa ve Savaşın Etkileri Üzerine Vurgu

Emine Erdoğan, görüşmelerinde sosyal ve çevresel konulara da değinerek, son zamanlarda yaşanan savaşların doğaya verdiği zarara dikkat çekti. Savaşların, insanların yaşam alanlarını yok ederek doğal kaynakları kirlettiğini ve iklim krizine neden olduğunu sözlerine ekledi.

Emine Erdoğan'ın Sosyal Medya Paylaşımı

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Atık yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine istişarede bulunduk. Sayın Guterres’i, COP29’ta yapmayı planladığımız Danışma Kurulumuzun 3’üncü resmi toplantısına davet ettim. Kendisine gösterdiği destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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