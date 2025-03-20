Emine Erdoğan, Vehibe Sayın'ın İftar Sofrasını Şereflendirdi

Emine Erdoğan, Vehibe Sayın'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve damadı şehit düşen Vehibe Sayın'ın iftar sofrasına konuk oldu. Sayın, 18 Mart’ta düzenlenen "Vefa İftarı" programında Emine Erdoğan'a evinde misafir etmek istediğini bildirmişti.

İftar Ziyareti ve Sohbet

Bugün Sayın’ın evine giden Emine Erdoğan, burada aile üyeleriyle birlikte iftar yaptı. İftarın ardından çay içip sohbet eden Erdoğan, ailenin talepleriyle ilgili de bilgi aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sayın'ın eşi Necati Sayın ile damadı Fazıl Gürs'ün şehit olduğu, iki kızı Ülkü Sayın ve Ayşe Emine Özyiğit'in ise gazi olduğu belirtildi. Ayrıca, Sayın'ın dedesinin de Çanakkale Savaşı'nda şehit düştüğü kaydedildi.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam 15 Temmuz şehidimiz Necati Sayın'ın değerli ailesinin misafiriydim. Ramazanın bereketi, birlik ve dayanışma ruhuyla aynı sofrada orucumuzu açtık. Şehidimizin emaneti olan eşi, evlatları ve torunlarıyla bir arada olmak çok kıymetliydi. O gece vatan uğruna can veren Necati Sayın ile damadı Fazıl Gürs evladımıza Allah'tan rahmet, sevdiklerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ve gazi olan kızlarımız Ülkü ile Ayşe'nin kahramanca mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve damadı şehit, iki kızı da gazi olan Vehibe Sayın'ın (solda) iftar sofrasına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve damadı şehit, iki kızı da gazi olan Vehibe Sayın'ın (solda) iftar sofrasına konuk oldu.