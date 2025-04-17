DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti

Burdur'da 69 yaşındaki Emine Gülay'ın kına gecesi hayali, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin desteğiyle gerçek oldu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:07
Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti

Burdur'da Emine Gülay'ın Kına Gecesi

Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 69 yaşındaki Emine Gülayın kına gecesi hayali gerçekleştirildi. Hayatı boyunca hiç evlenmediğini belirten Gülay, bir kına gecesi olduğunu dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Desteği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile huzurevi arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, huzurevi sakinleri için zihinsel, biyopsikososyal gelişim atölyeleri düzenleniyor. Bu atölyelerde öğrencilerle bir araya gelen Gülay’ın kına gecesi hayalini, üniversitenin Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yürüttüğü "Hayalleri Gerçekleştiriyor Projesi" sayesinde gerçekleştirmek üzere bir organizasyon düzenlendi.

Renkli Bir Organizasyon

Huzurevi bahçesinde yapılan kına organizasyonunda, Emine Gülay'a geleneksel kına kıyafetleri giydirildi ve eline kına yakıldı. Öğrenciler ve huzurevi sakinleri, müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Bir Hayali Gerçekleştiren Organizasyon

Hilmi Hafize Evin Huzurevi Müdürü İbrahim Çetinkaya, organizasyonun amacının huzurevi sakinlerinin eğlenceli vakit geçirmeleri ve bir hayali yaşatmak olduğunu sözlerine ekledi. Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Sevginin yaşının olmadığını bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

Öğrencilerin ve Huzurevi Sakinlerinin Buluşması

Huzurevi’nde düzenlenen etkinliğe katılan Doç. Dr. Deniz Say Şahin, yaşlılarla iletişim kurmanın ilginç bir deneyim olduğunu ifade ederek, güler yüzlü anları paylaşmanın mutluluğunu dile getirdi.

Emine Gülay’ın Mutluluğu

Emine Gülay, organizasyondan çok mutlu olduğunu belirterek, "Hiç evlenmedim ama burada hocalarımızın, müdürlerimizin sayesinde hayalim gerçek oldu." dedi. Gülay’ın abisi Mehmet Gülay da etkinlikte yer alarak duygusal anlar yaşadı.

Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 69 yaşındaki...

Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 69 yaşındaki Emine Gülay'ın (ortada) kına gecesi hayali gerçekleştirildi.

Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 69 yaşındaki...

Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 69 yaşındaki Emine Gülay'ın (ortada) kına gecesi hayali gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar
3
Konya'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı
4
Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti
5
Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Tutuklandı
6
Türk Tarih Kurumu'ndan 'Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi' Paneli
7
Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor