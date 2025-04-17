Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti

Burdur'da Emine Gülay'ın Kına Gecesi

Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 69 yaşındaki Emine Gülayın kına gecesi hayali gerçekleştirildi. Hayatı boyunca hiç evlenmediğini belirten Gülay, bir kına gecesi olduğunu dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Desteği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile huzurevi arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, huzurevi sakinleri için zihinsel, biyopsikososyal gelişim atölyeleri düzenleniyor. Bu atölyelerde öğrencilerle bir araya gelen Gülay’ın kına gecesi hayalini, üniversitenin Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yürüttüğü "Hayalleri Gerçekleştiriyor Projesi" sayesinde gerçekleştirmek üzere bir organizasyon düzenlendi.

Renkli Bir Organizasyon

Huzurevi bahçesinde yapılan kına organizasyonunda, Emine Gülay'a geleneksel kına kıyafetleri giydirildi ve eline kına yakıldı. Öğrenciler ve huzurevi sakinleri, müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Bir Hayali Gerçekleştiren Organizasyon

Hilmi Hafize Evin Huzurevi Müdürü İbrahim Çetinkaya, organizasyonun amacının huzurevi sakinlerinin eğlenceli vakit geçirmeleri ve bir hayali yaşatmak olduğunu sözlerine ekledi. Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Sevginin yaşının olmadığını bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

Öğrencilerin ve Huzurevi Sakinlerinin Buluşması

Huzurevi’nde düzenlenen etkinliğe katılan Doç. Dr. Deniz Say Şahin, yaşlılarla iletişim kurmanın ilginç bir deneyim olduğunu ifade ederek, güler yüzlü anları paylaşmanın mutluluğunu dile getirdi.

Emine Gülay’ın Mutluluğu

Emine Gülay, organizasyondan çok mutlu olduğunu belirterek, "Hiç evlenmedim ama burada hocalarımızın, müdürlerimizin sayesinde hayalim gerçek oldu." dedi. Gülay’ın abisi Mehmet Gülay da etkinlikte yer alarak duygusal anlar yaşadı.

Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 69 yaşındaki Emine Gülay'ın (ortada) kına gecesi hayali gerçekleştirildi.

Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 69 yaşındaki Emine Gülay'ın (ortada) kına gecesi hayali gerçekleştirildi.