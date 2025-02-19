Emlak Konut'tan Orta Gelir Grubuna Yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'

Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile konut alımını kolaylaştırıyor. Kampanya detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:49
Emlak Konut'tan Orta Gelir Grubuna Yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'

Emlak Konut'tan Yeni Bir Fırsat: Kazançlı Yatırım Kampanyası

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Yasir Yılmaz, orta gelir grubuna yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın detaylarını paylaştı. Ataşehir'deki genel merkezde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, 72 yıllık köklü geçmişleri ile gayrimenkul sektöründe değer üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

Yılmaz, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen projelerle şehirleri daha yaşanabilir hâle getirmek için önemli adımlar attıklarını ifade etti. 2024'teki hedeflerinin büyüklüğüne dikkat çekerek, 2025 yılı hedefleri arasında 45 yeni ihale ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Kampanya ile Yeni Fırsatlar

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini de paylaşarak, Türkiye'nin 2030 yılında nüfusunun 88 milyonu aşacağını ve bu büyümenin konut sektöründe yeni taleplerin oluşmasına neden olacağını belirtti. 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile 25 projede güçlü fırsatlar sunarak sektörün ivme kazanacağını ifade etti.

Kampanyanın Detayları

Kampanya, İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsıyor ve üç farklı ödeme seçeneği sunuyor:

  • Birinci model: Peşinatsız azalan taksit seçeneği ile ev sahibi olma imkanı. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 ay vade sunuluyor.
  • İkinci model: İlk 12 ay taksit ödemesi Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Toplamda %12 kazanç sağlıyor, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar devam ediyor.
  • Üçüncü model: Leasing destekli finansman modeli ile uzun vadeli ve esnek ödeme planı sunuluyor. 120 aya kadar vade imkanı mevcut.

Örneğin, İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir ev, 60 ay vade ile aylık 61 bin 698 liradan başlayarak sahip olunabiliyor.

Son Başvuru Tarihi 23 Mart 2025

Kampanya dahilinde satışların sınırlı süre içerisinde olacağını belirten Yılmaz, ev almak isteyenlerin son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu açıkladı. Emlak Konut'un internet sitesi, çağrı merkezleri veya satış ofislerinden daha fazla bilgi alınabileceğini vurguladı.

Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve sektördeki tüm paydaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı...

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

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