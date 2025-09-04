DOLAR
Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Hükümet, belediyelerin fahiş rayiç artışlarına karşı düzenleme hazırlıyor. İtiraz süresi 8 Eylül 2025; teklif Ekimde Cumhurbaşkanı'na ve ardından TBMM'ye sunulacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:25
Emlak vergisi tartışmasında yeni dönem: Hükümetten müdahale sinyali

Türkiye'de milyonlarca konut sahibini etkileyen emlak vergisi tartışmasında hükümet devreye girdi. Bazı belediyelerin belirlediği ve vatandaşın bütçesini zorlayan fahiş rayiç bedel artışları, kamuoyunda büyük tepki topladı ve düzenleme hazırlıkları hız kazandı.

8 Eylül 2025'e dikkat

Mevcut artışlara karşı itiraz süreci devam ediyor. Mülk sahiplerinin, belirlenen yüksek rayiç bedellere itiraz etmek için son başvuru tarihi 8 Eylül 2025 olarak açıklandı. Bu tarih, vatandaşların itiraz haklarını kullanmaları açısından kritik önem taşıyor.

AK Parti'den net mesaj

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, fahiş artışların kabul edilemez olduğunu belirterek hükümetin bu duruma seyirci kalmayacağını vurguladı. Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz." ifadelerini kullandı ve vatandaşların mağduriyetine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Hükümetin iki temel müdahalesi

Hazırlanan düzenlemenin ana hatları da şekilleniyor. Mustafa Demir, vergi yükünü hafifletmek üzere iki temel yöntem üzerinde durulduğunu aktardı:

- Arsa birim metrekare değerlerine üst sınır getirilecek: Bu yöntemle belediyelerin keyfi ve fahiş artışları sınırlandırılarak rayiç bedeller belli bir limit içinde tutulacak.

- Vergi tutarına tavan uygulanacak: Rayiç bedel ne olursa olsun, bir önceki yıl ödenen vergi ile yeni vergi arasındaki fark için bir tavan belirlenecek.

Teklif önce Cumhurbaşkanı'na sonra Meclis'e

Yol haritası da netleşti. Hazırlanan teknik çalışma ve kanun teklifi Ekim ayında öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanının onayının ardından teklif hızla TBMM'ye sevk edilecek. Düzenlemenin 2026 yılı vergilendirme dönemine yetişebilmesi için yasanın 2026'dan önce kabul edilmesi hedefleniyor.

Özetle: Belediyelerin rayiç artışlarına yönelik düzenleme hazırlığı sürüyor; itiraz için son tarih 8 Eylül 2025, teklif Ekimde Cumhurbaşkanı'na sunulacak ve ardından TBMM gündemine gelecek.

