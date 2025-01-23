Emlakçılar: Mesleğimiz 'Kirli İş' Olarak Görülmemeli

Emlakçılar Derdiyle Dertleşti

Emlak sektörü, son zamanlarda sıkça gündeme gelen suiistimaller ve olumsuz algılarla boğuşuyor. İSTANBUL Emlak Komisyoncuları Odası (İEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Aşa, mesleğin toplum nezdinde 'kirli iş' olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mesleğin Legal Olduğu Vurgusu

Aşa, "Bizim yaptığımız meslek legal bir meslek. Kayıtsız, kaçak çalışanlar değiliz. Ancak bu tür bireyler, emlakçılık mesleğini kirleten kişilerdir" diyerek, resmi olarak hizmet veren emlakçıların, yasa dışı çalışanların yaratmış olduğu olumsuz etki nedeniyle mağdur durumda kaldıklarını belirtti.

Güvensizlik ve Suiistimal Ön Planda

Vatandaşların kayıtsız emlakçılara güvenerek emlaklarını ve paralarını onlara emanet ettiklerini ifade eden Aşa, "Sokaktaki adama güveniyor, onu emlakçı diye kabul ederek ciddi sorumluluklar alıyorlar. Bu durum ise, suistimalleri kaçınılmaz kılıyor" şeklinde konuştu.

Emlakçılığın Zorlukları

Aşa, Türkiye'de emlakçılığı en zor mesleklerden biri olarak nitelendirirken, "Bu bir danışmanlık ve hizmettir. Emlakçılığa da saygı gösterilmesi gerekiyor. Sonuçta bu işler emek, zaman ve bilgi gerektirmektedir" dedi.

Kurumsallığın Önemi

Kocaeli'de emlakçılık yapan Havva Özay, mesleklerinin yetkin olmayan kişiler nedeniyle damgalandığını belirtti. Bunun yanı sıra, sektördeki kurumsallığın artmasıyla birlikte olumsuz algının da azalmaya başladığını vurguladı.

Emlakçı Olmak ve Yetişmişlik

Emlakçılara yöneltilen 'sahtekar' algısının uzun zamandır mesleklerinde bir leke olduğunu ifade eden Özay, "Kurumsallaşma ve dürüst çalışma ile bu algıyı kırabiliriz. Emlakçılık insanların hayatına değer katabilen bir meslek, sadece bu işi yapmayı bilen kişilerle birlikte" şeklinde konuştu.

İstanbul'da Emlakçılık ve Algılar

İstanbul'da bu mesleği sürdüren Gönül Gecü ise, emlakçılara karşı negatif ayrımcılığın hala devam ettiğini aktardı. Gecü, "Mesleğimizin algısı komisyon sistemi üzerinden şekilleniyor. Ancak biz, aracılık yaparak insanların değerli zamanlarını kurtarıyoruz" dedi.

Emlakçılık sektöründeki olumsuz damgaların aşılması için daha fazla kurumsallığa ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Gecü, "Kirliliğin tamamen yok olmasını sağlamak için meslektaşlarımızın dikkatli davranması gerekiyor" dedi.

Tüm bu açıklamalar, emlakçılarının mesleklerine olan sevgilerini ve profesyonelliklerini göstermekte ve algıları kırmak adına çaba gösterdiklerini ortaya koyuyor.

Emlakçılar, mesleklerinin suiistimallerinden ötürü toplum içinde "kirli iş" olarak görülmesinden şikayet ediyor. Kocaeli'de emlakçılık yapan Havva Özay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.