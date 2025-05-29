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Emmanuel Pahud ve Alexander Sitkovetsky, CRR'de Concert Verecek

Emmanuel Pahud ve Alexander Sitkovetsky, CRR'de NFM Leopoldinum Orkestrası ile 4 Haziran'da muhteşem bir konser verecek.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 15:52
Emmanuel Pahud ve Alexander Sitkovetsky, CRR'de Concert Verecek

Klasik Müzikte Büyüleyici Bir Gece

Emmanuel Pahud, k klasik müzik dünyasının önde gelen flüt virtüözlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu muhteşem sanatçı, dünyaca ünlü kemancı ve şef Alexander Sitkovetsky ile birlikte İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. 4 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan konserde, Polonya'nın köklü topluluğu NFM Leopoldinum Orkestrası eşlik edecek.

Program Detayları

Konser, Polonya Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "2025-2026 İlham Veren Kültür Programı" çerçevesinde gerçekleştirilecek. Açılışı Grazyna Bacewicz'in barok yapıya sahip konçertosu ile yapacak olan etkinlikte, Carl Philipp Emanuel Bach'ın "Re minör Flüt Konçertosu", Wojciech Kilar'ın halk müziği esintili "Orawa" eseri, Caroline Shaw'ın "Plan & Elevation" isimli eseri ve Johann Sebastian Bach'ın obua ve keman için yazdığı konçerto, flüt ve keman için yapılmış özel düzenlemesiyle seslendirilecek.

Bilet Bilgileri

Barok, klasik ve çağdaş dönemden eserleri bir araya getiren bu özel konserin biletleri, CRR gişesi ve Biletix üzerinden temin edilebilir.

Sanatçılar Hakkında

22 yaşında Berlin Filarmoni Orkestrası'na baş flütçü olarak katılan Emmanuel Pahud, dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle başarılı performanslar sergiledi. Barok ve çağdaş müziğe hakimiyetini Aurele Nicolet ile aldığı eğitimle pekiştiren Pahud, EMI Classics için yaptığı prestijli kayıtlarla tanınmakta ve Fransa tarafından Ordre des Arts et des Lettres nişanıyla ödüllendirilmiştir.

Öte yandan, Alexander Sitkovetsky sekiz yaşında Yehudi Menuhin School'da eğitimine başladı ve ustası Yehudi Menuhin ile kariyerine yön verdi. Royal Philharmonic Orchestra'dan Tokyo Senfoni'ye kadar birçok önemli toplulukla konser veren Sitkovetsky, 2023'ten bu yana NFM Leopoldinum Orkestrası'nın sanat direktörlüğünü üstlenmektedir.

Klasik müzikte kuşağının önde gelen flüt virtüözlerinden Emmanuel Pahud ile dünyaca ünlü kemancı...

Klasik müzikte kuşağının önde gelen flüt virtüözlerinden Emmanuel Pahud ile dünyaca ünlü kemancı, şef Alexander Sitkovetsky, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak

Klasik müzikte kuşağının önde gelen flüt virtüözlerinden Emmanuel Pahud ile dünyaca ünlü kemancı...

Klasik müzikte kuşağının önde gelen flüt virtüözlerinden Emmanuel Pahud ile dünyaca ünlü kemancı, şef Alexander Sitkovetsky, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak

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