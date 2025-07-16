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Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, 15 Temmuz'u Unutmadı

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, 15 Temmuz programında FETÖ darbe girişimini ve şehitleri anarak, demokrasi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 02:03
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 02:03
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, 15 Temmuz'u Unutmadı

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, 15 Temmuz anma programında konuştu

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz programında önemli açıklamalarda bulundu. Demirtaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında bu yerleşkenin, 15 Temmuz'un en önemli sayfalarının yazıldığı yerlerden biri olduğunu belirtti.

Şehitleri Anma Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde şehitleri anma töreni gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, darbe girişimi gecesi yerleşke içinde ilk bombanın düştüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Demirtaş, burada şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu alanlara karanfil bırakarak anı defterini imzaladı ve programa katılan şehit aileleriyle gazilerle bir araya geldi. Ayrıca, ilk bombanın düştüğü alanda saygı duruşunda bulundu.

Demokrasinin Bekası için Kararlılık Vurgusu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile birlikte anma programına katılan Demirtaş, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

15 Temmuz gecesinin bir destan yazdığına dikkat çeken Demirtaş, "O büyük destanın en önemli sayfalarının yazıldığı noktaların başında şu an içerisinde bulunduğumuz yerleşkedeki başkanlıklarımız gelmektedir. O gece yazılan destanın başkahramanları ise vazifelerinin başında şehadet şerbeti içen evlatlarımız ve kahraman gazilerimizdir," dedi.

Demirtaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de aynı inanç ve kararlılıkla görevlerinin başında olduğunu vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sayın bakanımızın öncülüğünde, milletimizin huzuru ve demokrasimizin bekası için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimize, Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Darbeye dur diyen milletimize şükranlarımı sunuyorum,” ifadelerini kullandı.

Program, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından sona erdi.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı...

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, ilk olarak darbe girişimi gecesi yerleşke içerisinde ilk bombanın düştüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Demirtaş ve beraberindekiler Havacılık Daire Başkanlığı'nda ilk bombanın düştüğü alana karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı...

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, ilk olarak darbe girişimi gecesi yerleşke içerisinde ilk bombanın düştüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Demirtaş ve beraberindekiler Havacılık Daire Başkanlığı'nda ilk bombanın düştüğü alana karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.

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