Emniyet Teşkilatı Anıtkabir'i Ziyaret Etti: 180. Yıl Kutlaması

Emniyet Teşkilatı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, tarihi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saygı Duruşu ve Anıtkabir Özel Defteri'ne Yazılanlar

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaşan heyet, Demirtaş'ın bıraktığı çelengin ardından duygu dolu bir saygı duruşu gerçekleştirdi. Ziyaretin devamında, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne önemli bir yazı bıraktı.

Defterde, Demirtaş, "İstiklal Mücadelemizin Önderi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün geçmişi şanla dolu olan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, manevi huzurunuzda bulunmanın derin heyecanını yaşıyoruz" diyerek bu anlamlı günü vurguladı.

Emniyet Teşkilatının Vizyonu ve Görevleri

Demirtaş, 1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatının, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik değerler çerçevesinde görevini en iyi şekilde yerine getirme kararlılığında olduğunu belirtti. "Bu anlayışla, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik hizmetlerini her geçen gün daha yüksek standartlara taşıyarak, dünya çapında örnek gösterilen bir Teşkilat hüviyeti kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yazısında ayrıca, terörle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele ve uyuşturucu ile mücadelenin Emniyet Teşkilatının kutsal vazifeleri olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışacağımıza bir kez daha söz veriyoruz" diyerek duygu dolu sözlerini sonlandırdı.

Şanlı geçmişinden ve halkın güveninden güç alan Emniyet Teşkilatı, gelecekte de huzur ve güvenin teminatı olmaya devam edecektir.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.