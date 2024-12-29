Emniyet ve Jandarma, Bir Haftada 2,5 Milyondan Fazla Aracı Denetledi

Emniyet ve Jandarma, 2,5 Milyondan Fazla Aracı Denetledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Aralık tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 553 bin 663 aracın denetlendiğini açıkladı. Bu denetimler sonucunda 444 bin 372 araca ya da sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.

Motosiklet Kazalarına Dikkat

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şehir içinde yaşanan kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türündeki araçların karıştığını duyurdu. Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehirlerde, 26 Aralık'a kadar 2 milyon 898 bin 366 motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Yerlikaya, sürücülere yönelik önemli bir uyarıda bulunarak, "Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş sırasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." dedi. Ayrıca, motosikletlerin karıştığı kazaların önlenmesi için polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere toplum güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam ettiğine dikkat çekti.

Usulsüz Çakar Kullananlar Hakkında İşlem Yapıldı

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince 19-26 Aralık tarihleri arasındaki denetimlerdeki önemli detayları şöyle açıkladı:

Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381 sürücüye işlem yapıldı.

sürücüye işlem yapıldı. Periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677 araç tespit edildi.

tespit edildi. Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642 sürücü ile birlikte, sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 sürücüye de işlem yapıldı.

Bu bilgiler ışığında, toplamda 444 bin 372 araca ya da sürücüye işlem yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullandığı tespit edilen 74 sürücü hakkında da işlem yapıldığı açıklandı.