Emrah Köksal Sezgin Worldchefs Türkiye Ülke Başkanı oldu

ADÜ’lü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, Dünya Şefler Birliği tarafından Türkiye Ülke Başkanı olarak görevlendirildi; Türk gastronomisinin uluslararası görünürlüğü hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:27
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Davutlar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, dünyanın en büyük gastronomi topluluğu olan Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından Türkiye Ülke Başkanı olarak görevlendirildi.

Görev ve yetkiler

Sezgin’e bu kapsamda Türkiye adına Dünya Şefler Birliği’nin temsiliyeti, Worldchefs logosunun kullanımı ile resmi milli takımın oluşturulması ve yönetilmesi gibi önemli yetkiler verildi. Bu yetkiler, Türk gastronomi profesyonellerinin uluslararası platformlarda daha etkin yer almasını sağlayacak.

ADÜ ve Türk gastronomisi için önemi

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin daha önce ülkemizin ilk olimpiyat altın madalyalı şefi olma unvanını kazanmıştı. Bu yeni görev, hem ADÜ hem de Türkiye için uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor ve Türk gastronomisinin küresel görünürlüğünü artırması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

