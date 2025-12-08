Endemik Hypericum malatyanum, Hypericum perforatum'a göre kimyasal olarak daha zengin

Malatya'da yapılan bilimsel çalışma, bölge florasında yetişen endemik Hypericum malatyanum (Malatya kantaronu) ile yaygın tür Hypericum perforatum (sarı kantaron) arasındaki kimyasal bileşim ve biyolojik aktivite farklarını ortaya koydu.

Araştırma ekibi ve yöntem

Çalışma, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şanlı Kabaktepe ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Özbey ile İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Asma tarafından ortak yürütüldü. Bitkiler bölgeden toplanarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edildi.

Bulgular: Malatya kantaronunun kimyasal üstünlüğü

Prof. Dr. Şanlı Kabaktepe çalışmayla ilgili değerlendirmesinde, sarı kantaronun yüzyıllardır bilinen tıbbi bir bitki olduğunu vurgulayarak çalışmanın özgün yönünün iki türün kimyasal içerik ve element analizlerinin detaylı karşılaştırılması olduğunu belirtti. Kabaktepe, 'Malatya kantaronunun birçok kimyasal özelliğiyle çok değerli bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyduk' dedi.

Araştırma ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Özbey, endemik türün ekolojik şartlarına özgü zengin fitokimyasal içeriğine dikkat çekti. Özbey, özellikle antioksidan aktivitenin kayda değer olduğunu belirterek, 'Endemik türün antioksidan aktivitesinin konsantrasyona bağlı olarak %90'a varan radikal süpürücü etki gösterdiğini tespit ettik' ifadesini kullandı.

Antimikrobiyal testlerde her iki bitkinin farklı mikroorganizmalara karşı değişen düzeylerde etki gösterdiği tespit edildi. Özbey, 'Her iki tür aynı cinse ait olsa da farklı kimyasal profillere sahip olmaları nedeniyle terapötik potansiyelleri de farklılık gösteriyor' dedi.

Detaylar: Bileşen analizi ve uygulama alanları

Çalışmada her iki türe ait yaklaşık 30 kimyasal bileşen analiz edildi. Dr. Özbey, analizlerde hiperisin, hiperforin, uçucu yağlar, fenolik bileşikler ve yağ asitleri gibi bileşenlerin türler arasında farklı oranlarda bulunduğunu bildirdi.

Araştırma ekibi, Malatya kantaronunun zengin kimyasal yapısı sayesinde ilaç sanayi, gıda ve kozmetik sektörlerinde potansiyel kullanım alanları bulunduğunu vurguladı. Ayrıca ekibin çalışması, endemik bitkilerin korunmasının ve bilimsel değerlendirmesinin önemine dikkat çekerek Malatya kantaronunun bu kapsamda ilk kez detaylı şekilde ele alınmış olmasının özgün bir nitelik taşıdığını ortaya koydu.

