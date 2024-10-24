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Endonezya, Çin Gemilerini Uzaklaştırarak Egemenliğini Korudu

Endonezya, Güney Çin Denizi'ndeki araştırma gemisine müdahale eden Çin gemilerini bölgeden uzaklaştırdı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:31
Endonezya, Çin Gemilerini Uzaklaştırarak Egemenliğini Korudu

Endonezya'nın Güney Çin Denizi'ndeki Son Adımları

Endonezya, ihtilaflı bölgedeki araştırma gemisine engel olan Çin Sahil Güvenlik gemilerini başarılı bir şekilde uzaklaştırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Deniz Güvenlik Ajansı, "Çin Sahil Güvenlik gemisi, dün, Kuzey Natuna Denizi'nde Endonezya'nın yetki alanına yeniden girdi." şeklinde ifadede bulundu.

Çin'in İddiaları ve Endonezya'nın Tepkisi

Açıklamada, haftanın başında Çin gemilerinin aynı bölgeye girdiği ve Çin’in, sahil güvenlik yetkililerinin bölgenin Pekin'in kontrolü altında olduğunu savunduğu belirtildi. Endonezya'ya ait petrol şirketi PT Pertamina, araştırma faaliyetlerinin kesintiye uğratılmaya çalışıldığını vurguladı. Endonezya, sahil güvenlik gemileri aracılığıyla, bu ihlallere devam eden Çin gemilerine müdahale etti.

Devriye Faaliyetleri ve Egemenlik Vurgusu

Açıklamada, "Endonezya Deniz Güvenlik Ajansı, sismik araştırma faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve Endonezya'nın egemenlik ve hükümranlık haklarının korunmasını sağlamak için Kuzey Natuna sularında yoğun devriye ve izleme faaliyetlerine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının merkezi haline gelmiştir. İlk kez 1947'de yayımladığı harita ile Çin, bölgenin %80’i üzerinde egemenlik iddiasında bulunmuş, ancak Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu bölgedeki haklarını savunmaktadır.

Bölge dışındaki güçlerden biri olan ABD, Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler kurmasına tepki gösterirken, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında verdiği kararla Çin’in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirtmiştir.

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