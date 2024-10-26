Endonezya, Çin Gemisini Üç Kez Uzaklaştırdı

Endonezya'nın Denizdeki Kararlılığı

Endonezya, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde araştırma gemisine engel olan Çin Sahil Güvenlik gemisini bir haftada üçüncü kez bölgeden uzaklaştırdı.

Çin Gemisinin Uzaklaştırılması

Deniz Güvenlik Ajansı'nın açıklamasına göre, Endonezya Sahil Güvenlik gemileri, ihtilaflı sularda Çin'e ait gemi ile karşı karşıya gelerek gerekli önlemleri aldı. Açıklamada, Çin Sahil Güvenlik gemisinin 21, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde bölgede tespit edildiği ve gemideki mürettebatla iletişime geçildiği belirtildi.

Çin’in İddiaları ve Endonezya’nın Yanıtı

Açıklamada ayrıca, Çin tarafının geminin bulunduğu bölgenin "Pekin'in yetki alanında olduğu" yolundaki ısrarına dikkat çekilerek, buna istinaden Endonezya gemilerinin üç kez müdahalede bulunduğu vurgulandı. Endonezya Deniz Güvenliği Ajansı, ülkenin sularında güvenliği sağlama ve ulusal yasaların uygulanması konusunda kararlılığını sürdürme taahhüdünde bulundu.

Güney Çin Denizi'ndeki Anlaşmazlıklar

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının merkezi haline gelmiştir. Çin, 1947'de yayımladığı haritalar ile bölgenin %80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Filippinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu bölgede hak talep eden diğer ülkelerdir. ABD ise, Çin'in bölgedeki askeri varlığını ve inşaat faaliyetlerini sert bir dille eleştiriyor.

Uluslararası Hukuk ve 2016 Kararı

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in başvurusu üzerine verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasadışı olduğuna hükmetti. Bu karar, bölgedeki uluslararası hukukun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.