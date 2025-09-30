Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Kalianget Açıkları Sallandı

Olayın Detayları

Endonezya'nın Kalianget bölgesinin güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olay, bölge halkında kısa süreli panik yarattı ancak şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Merkez Üssü ve Derinlik

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından verilen bilgiye göre sarsıntı yaklaşık 14 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkez üssü, Kalianget'in 32 kilometre güneydoğusu açıkları olarak belirlendi.

Tsunami ve Hasar Bilgisi

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Şu ana kadar yetkililer tarafından can ya da mal kaybı bildirimi yapılmadı.

Farklı Kurumların Ölçümleri

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak kaydetti. Kurumlar arasındaki bu küçük fark, bölgedeki sismik gözlemlerin farklı yöntemlerle raporlanmasından kaynaklanabiliyor.

Jeolojik Bağlam

Endonezya, Toplam 130 aktif yanardağa sahip olup Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alır ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösterilir.