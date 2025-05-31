Endonezya'daki Taş Ocağı Çökmesi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Taş Ocağında Çökme Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cirebon bölgesinde yer alan Gunung Kuda taş ocağında dün meydana gelen çökme sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı harekete geçerek, kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 14 kişinin cesedine ulaşırken, 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yetkililer, şu an için 6 ila 8 kişinin daha enkaz altında olabileceğini tahmin ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, polis, askeri personel ve gönüllülerin yanı sıra beş ekskavatörle sürdürülmekte.

Gözaltılar ve Güvenlik Standartları Üzerine Soruşturma

Olayla ilgili bir soruşturma başlatılmıştır. Taş ocağının sahibi dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi, olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, şubat ayında ocağı ziyaret ettiğini ve güvenlik standartlarının yetersiz olduğunu belirtti.

İzinsiz İşletmelerde Artan Tehlikeler

Vali Mulyadi, söz konusu ocağın kapanmasının yanı sıra eyaletteki dört benzer işletmenin de faaliyetlerinin durdurulduğunu ifade etti. Endonezya'da kayıt dışı maden ve taş ocakları sıklıkla bulunmakta olup, 2024'te Sumatra Adası'nda izinsiz işletilen bir altın madeninde yaşanan toprak kaymasında en az 15 kişinin hayatını kaybetmesi, bu sorunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında meydana gelen çökme sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hala 6 ila 8 kişinin enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtirken, arama kurtarma çalışmaları ise polis, asker, gönüllüler ve beş ekskavatörün desteğiyle sürdürülüyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında meydana gelen çökme sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hala 6 ila 8 kişinin enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtirken, arama kurtarma çalışmaları ise polis, asker, gönüllüler ve beş ekskavatörün desteğiyle sürdürülüyor.