Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Endonezya, Filipinli Eski Belediye Başkanı Guo'yu Ülkesine İade Etti

Özgeçmişi suçlamalarla dolu eski belediye başkanı Guo, Endonezya'da gözaltına alındıktan sonra Filipinler'e iade edildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:40
Endonezya, Filipinli Eski Belediye Başkanı Guo'yu Ülkesine İade Etti

Endonezya, Eski Belediye Başkanı Guo'yu İade Etti

Endonezya, suç örgütleriyle bağlantılı olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski Filipinli belediye başkanı Alice Guo'yu ülkesine iade etti. Guo, Filipinler'den ayrılmasının ardından Endonezya'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltı ve İade Süreci

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) bildirdiğine göre, Guo'nun gözaltına alındığı Endonezya'daki işlemlerinin ardından, Filipin güvenlik güçleri Guo'yu teslim aldı ve uçakla geri ülkeye getirdi.

Karşılıklı İade Görüşmeleri

Endonezya Ulusal Polisi, Guo'nun iadesi ile birlikte, Filipin Hükümeti ile Endonezya Ulusal Narkotik Ajansı tarafından aranan Avustralyalı Gregor Johann Haas'ın iadesi hakkında görüşmeler yürütmektedir.

Guo'nun Suçlamaları

Filipinli yetkililer, Guo'nun belediye başkanı olduğu Bamban bölgesinde geniş bir dolandırıcılık merkezinin tespit edildiğini belirtmişti. Bu merkezlerin Guo tarafından korunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı ve polis baskınları düzenlendi. Baskınlar sırasında, aralarında Çinli ve Vietnamlı işçilerin de bulunduğu yüzlerce kişinin zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Hukuki Süreç ve İfadeye Çağrı

Guo ve bağlantılı olduğu 35 kişi hakkında kara para aklama suçlamasıyla birden fazla dava açıldı. Filipinler Senatosu, Guo'yu iddialara ilişkin ifade vermeye çağırmış ancak Guo, Senato'ya gelmeyi reddetmiştir. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

Kaçış ve Yakalanma

Guo'nun, Temmuz ayında Malezya ve Singapur üzerinden Endonezya'ya kaçtığı biliniyor. Endonezya'da, dün yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak