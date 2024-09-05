Endonezya, Filipinli Eski Belediye Başkanı Guo'yu Ülkesine İade Etti

Endonezya, Eski Belediye Başkanı Guo'yu İade Etti

Endonezya, suç örgütleriyle bağlantılı olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski Filipinli belediye başkanı Alice Guo'yu ülkesine iade etti. Guo, Filipinler'den ayrılmasının ardından Endonezya'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltı ve İade Süreci

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) bildirdiğine göre, Guo'nun gözaltına alındığı Endonezya'daki işlemlerinin ardından, Filipin güvenlik güçleri Guo'yu teslim aldı ve uçakla geri ülkeye getirdi.

Karşılıklı İade Görüşmeleri

Endonezya Ulusal Polisi, Guo'nun iadesi ile birlikte, Filipin Hükümeti ile Endonezya Ulusal Narkotik Ajansı tarafından aranan Avustralyalı Gregor Johann Haas'ın iadesi hakkında görüşmeler yürütmektedir.

Guo'nun Suçlamaları

Filipinli yetkililer, Guo'nun belediye başkanı olduğu Bamban bölgesinde geniş bir dolandırıcılık merkezinin tespit edildiğini belirtmişti. Bu merkezlerin Guo tarafından korunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı ve polis baskınları düzenlendi. Baskınlar sırasında, aralarında Çinli ve Vietnamlı işçilerin de bulunduğu yüzlerce kişinin zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Hukuki Süreç ve İfadeye Çağrı

Guo ve bağlantılı olduğu 35 kişi hakkında kara para aklama suçlamasıyla birden fazla dava açıldı. Filipinler Senatosu, Guo'yu iddialara ilişkin ifade vermeye çağırmış ancak Guo, Senato'ya gelmeyi reddetmiştir. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

Kaçış ve Yakalanma

Guo'nun, Temmuz ayında Malezya ve Singapur üzerinden Endonezya'ya kaçtığı biliniyor. Endonezya'da, dün yapılan operasyonla gözaltına alındı.