Endonezya, İsrail'in Kemal Advan Hastanesine Saldırısını Kınadı

Endonezya, İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı. Bu saldırı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanede görevli olan Endonezyalı sağlık ekibini zorla hastaneden ayrılmak durumunda bıraktı.

Saldırının Detayları

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabı'ndan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'deki sivil tesislere yönelik İsrail'in artan saldırganlığının bir parçası olduğu vurgulandı. Ayrıca bu durumun uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'e yönelik baskının artırılması çağrısı da yapıldı. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, İsrail ordusu Endonezyalı sağlık ekibini üst üste "tahliye" uyarıları yaparak hastaneden çıkmak zorunda bıraktı.