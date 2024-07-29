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Endonezya'nın Yeni Başkenti Nusantara'da İlk Çalışmalar Başladı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni başkent Nusantara'daki başkanlık ofisinde resmi toplantılara başladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:33
Endonezya'nın Yeni Başkenti Nusantara'da İlk Çalışmalar Başladı

Başkan Joko Widodo, Yeni Başkent Nusantara'da Çalışmalara Başladı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde inşa edilen yeni başkent Nusantaradaki başkanlık ofisinde görevine başlamış bulunuyor.

Resmi Toplantılar ve İlk Görüşmeler

Basına yaptığı açıklamada, Başkan Widodo, Nusantara'da kısmen inşaatı devam eden yeni ofisinde resmi toplantılara başladığını belirtti. İlk önceliği, Nusantara kalkınma yetkilileri ile bir araya gelmek olduğunu ifade etti. Ayrıca il yönetimiyle de görüşmeyi planladığını dile getirdi.

Garuda Başkanlık Sarayı ve Altyapı Durumu

Widodo, Garuda Başkanlık Sarayı adı verilen yeni ofisinin inşaatı hakkında bilgi almak için bölgeye geldiğini belirtti. Ayrıca, başkanlık ofisinde su ve elektrik altyapısının sorunsuz olduğunu, inşaat sürecinin de "iyi ilerlediğini" kaydetti.

Ağustos Kutlamaları ve Hedefler

Haziran ayında yaptığı açıklamada, Widodo, "Yeni ofisim için son derece iyimserim. Yeni başkentin Ağustos'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında resmen faaliyete başlamasını planlıyoruz." dedi. Havalimanı inşaatının da aynı dönemde tamamlanması bekleniyor.

Cakarta'nın Taşınma Nedenleri

Endonezya hükümeti, mevcut başkent Cakarta'yı taşımak istiyor. Bunun temel sebeplerinden bazıları, 10 milyon nüfus, her yıl meydana gelen doğal afetler ve altyapı sorunları olarak sıralanıyor. Yer altı sularının aşırı kullanımı da kentin kuzey kesimlerinin batmasına sebep oluyor.

Çevre Endişeleri

Çevreciler, taşınmanın orangutanlar, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan Doğu Kalimantan'daki çevresel etkilerinin olumsuz olabileceği uyarısında bulunuyor. Endonezya hükümeti ise, ülke nüfusunun %60'ından fazlasını barındıran Cava Adası'ndaki yükü azaltmayı ve milli serveti ülke geneline yaymayı hedefliyor.

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