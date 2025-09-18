Endonezya Papua'da 6,1 büyüklüğünde deprem: Nabire'nin 28 km güneyi

Depremin ayrıntıları ve etkileri

Endonezya'nın Papua eyaletinde, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS, depremin merkez üssünün eyaletin Nabire bölgesinin 28 kilometre güneyi olduğunu bildirdi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Olayla ilgili olarak şu ana dek can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,6 olarak duyurdu; kurumlar arasındaki bu fark izlendi.

Toplam 130 aktif yanardağa sahip olan Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın en sismik açıdan aktif ülkeleri arasında gösteriliyor. Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı uyarılara devam ediyor.