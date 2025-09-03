DOLAR
Endonezya Protestoları: Affan Kurniawan’ın Ölümü Üzerine Polis Kosmas Kaju Gae Görevden Alındı

Endonezya'da 28 Ağustos protestolarında motosiklet sürücüsü Affan Kurniawan'ın ölümü sonrası, araçtaki polis Komiser Kosmas Kaju Gae görevden alındı; 7 polis gözaltında.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:12
Endonezya Protestoları: Affan Kurniawan’ın Ölümü Üzerine Polis Görevden Alındı

Endonezya'da 28 Ağustos'ta milletvekillerinin maaş ve yüksek ödeneklerine karşı başlayan gösteriler sırasında bir motosiklet sürücüsünün polis aracı altında ezilmesiyle şiddetlenen olaylara ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Ulusal Polis Etik Komitesi, olayda araçtaki komiserlerden Kosmas Kaju Gae'nin görevi esnasında "ciddi ihlalde bulunduğu"nu belirtti ve Kosmas'ın bu nedenle görevinden alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Olay ve soruşturma

28 Ağustos'ta başkent Cakarta'da Ulusal Parlamento binası yakınında düzenlenen gösterilerde, gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen motosikletin polis aracı tarafından ezilmesi sonucu 21 yaşındaki Affan Kurniawan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu ölüm ülke genelinde protestoların şiddetlenmesine yol açtı.

Soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Kosmas, karara tepki göstererek "yalnızca görevini yerine getirdiğini" söyledi ve hayatını kaybeden sürücünün ailesine taziye dileklerini iletti.

Devlet yetkililerinin tepkisi ve protestoların yayılması

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadı ve "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan gibi şehirlere de yayıldı; yerel basına göre bazı göstericiler milletvekillerinin evlerine zarar verdi.

Cumhurbaşkanı Subianto, ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için planlanan 3 Eylül'deki Çin ziyaretini iptal ettiğini duyurmuş; daha sonra meclis politikalarına yönelik bazı düzenlemeler (milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil) yapıldığını belirtmişti. Ancak daha önceki iptal açıklamasına rağmen Subianto sonrasında Çin'e gitmişti.

Olayla ilgili soruşturma ve disiplin süreçlerinin nasıl ilerleyeceği yetkililerin açıklamaları ve etik komitesinin bulguları doğrultusunda takip ediliyor.

