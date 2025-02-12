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Endonezya-Türkiye Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda Tarihi Adımlar

Endonezya Devlet Başkanı Subianto, Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:06
Endonezya-Türkiye Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda Tarihi Adımlar

Endonezya'dan Türkiye ile Güçlü Bir İşbirliği Vurgusu

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, bugün gerçekleştirilen Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki ortaklığın güçlü bir kanıtı olarak nitelendirdiği toplantının önemine dikkat çekti. Subianto, Türkiye ile olan ilişkilerin daha da güçlenmesi konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

75. Yıl Dönümü ve Tarihsel Bağlar

İlk olarak Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek yapılan toplantıya değinen Subianto, bu yıl Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Ayrıca, iki ülke arasındaki bağların Osmanlı Devleti dönemine kadar uzandığını ve tarihi, kültürel bağlantıların oldukça derin olduğunu vurguladı.

İkili Ticaret ve Ekonomik İşbirliği

Subianto, Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaretin artması gerektiğini ve ikili ticaret anlaşması olmamasından ötürü bu durumu acil bir şekilde ele almak gerektiğini belirtti. "Ticaretimizin karşılıklı olarak faydalı olması dileğinde bulunuyorum. İthalat tarifelerinin yüksek olmasına rağmen, bu sorunu çözecek bakanlarımın olduğuna inanıyorum," dedi.

Savunma Sanayisinde Ortaklık

Toplantıda savunma sanayisi işbirliği konusuna da değinen Prabowo Subianto, karşılıklı işbirliklerinin ilerleme kaydettiğine inandığını belirtti. Önümüzdeki Aralık ayında İstanbul'da Türk savunma şirketlerinin liderleriyle bir araya geleceğini hatırlatan Subianto, Türk savunma firmalarıyla gerçekleştirdikleri işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu konuda devam eden projelere daha ciddi bir şekilde katılmaya istekli olduklarını vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Endonezya'nın Türkiye ile ilişkilerinde siyasi liderlik ve işbirliği konularında güçlü bir irade sergileyeceğini ifade eden Subianto, "Savunma sektöründe ortak üretim girişimlerini sürdürme konusunda istekliyiz" diyerek gelecek hedeflerini açıkladı. Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN ve Baykar gibi önde gelen Türk savunma firmalarıyla mevcut işbirliklerini güçlendireceklerinin altını çizdi.

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