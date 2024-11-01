Enerji Bakanı Bayraktar Gaziantep'te Temaslarda Bulundu

Enerji Bakanı Bayraktar Gaziantep'te Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. İlk olarak, Valilik'te karşılanan Bakan Bayraktar, Vali Kemal Çeber ile görüştü ve şeref defterini imzaladı.

Valilik Ziyareti ve Proje Bilgilendirmesi

Valilik ziyaretinde, kentte yürütülen projeler hakkında bilgi alan Bayraktar, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Büyükşehir Belediyesi İle İşbirliği

Büyükşehir Belediyesinde, Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Bayraktar, burada da şeref defterini imzaladı ve belediyenin yürüttüğü yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisine Ziyaret

Bakan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisini gezerek tesisteki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Esnaf Ziyareti

Son olarak, Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Bayraktar, yerel esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.