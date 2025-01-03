Enflasyon Rakamları Açıklandı: Aralık 2024'te Düşüş Gözlendi

Aralık 2024 Enflasyon Rakamları

Enflasyon konusunda beklenen veriler açıklandı. Aralık 2024 itibarıyla enflasyon oranı aylık bazda %1,03 olarak kaydedilirken, yıllık bazda ise %44,38’e geriledi. Bu düşüş, piyasalarda olumlu bir hava yaratmış durumda.

Yıllık Düşüşün Sebepleri

Yıllık enflasyon oranındaki bu gerilemenin arkasında birçok faktör mevcut. Ekonomik istikrar, mali politikalar ve tüketici talebindeki değişimler bu durumu etkileyen başlıca unsurlar arasında sıralanmakta.

Birçok ekonomist, bu rakamları değerlendirerek önümüzdeki dönemde daha fazla düşüş beklediklerini belirtiyor. Bu da, tüketici harcamalarının artışını ve genel ekonomik büyümeyi destekleyebilir.