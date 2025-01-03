DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,39 -0,09%
ALTIN
3.025,9 -0,17%
BITCOIN
3.414.127,57 0,88%

Enflasyon Rakamları Açıklandı: Aralık 2024'te Düşüş Gözlendi

Aralık 2024'te enflasyon aylık %1,03, yıllık %44,38 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:01
Enflasyon Rakamları Açıklandı: Aralık 2024'te Düşüş Gözlendi

Aralık 2024 Enflasyon Rakamları

Enflasyon konusunda beklenen veriler açıklandı. Aralık 2024 itibarıyla enflasyon oranı aylık bazda %1,03 olarak kaydedilirken, yıllık bazda ise %44,38’e geriledi. Bu düşüş, piyasalarda olumlu bir hava yaratmış durumda.

Yıllık Düşüşün Sebepleri

Yıllık enflasyon oranındaki bu gerilemenin arkasında birçok faktör mevcut. Ekonomik istikrar, mali politikalar ve tüketici talebindeki değişimler bu durumu etkileyen başlıca unsurlar arasında sıralanmakta.

Birçok ekonomist, bu rakamları değerlendirerek önümüzdeki dönemde daha fazla düşüş beklediklerini belirtiyor. Bu da, tüketici harcamalarının artışını ve genel ekonomik büyümeyi destekleyebilir.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne ve Baba Gözaltında
2
Filistin Esirler Cemiyeti'nden Acil Uyarı: Ebu Safiyye'nin Akıbeti Tehlikede
3
Adıyaman'da Baraj Göletinde Alabora Olan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkisini Artırıyor
5
Enflasyon Rakamları Açıklandı: Aralık 2024'te Düşüş Gözlendi
6
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 43 Bin Lira Ceza
7
İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Pompalı Tüfekle Yaralandı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak