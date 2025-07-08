Engelli Yüzücüler Başarıya Kulaç Atıyor!

Ordu'da yüzme sporuyla hem sosyalleşen hem de çok sayıda madalya kazanan engelli yüzücülerin hikayesi, azim ve kararlılıkla dolu. Beyza Nur Sezgin, Sümeyye Nur Cinek, Selin Ortatepe ve Zeynep Yılmaz, Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında antrenmanlarını sürdürerek gelecek şampiyonalara hazırlanıyor.

Yüzme sporu sayesinde başarı hedefiyle kulaç atan bu dört yetenekli yüzücü, haftanın belli günlerini Altınordu ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda geçirerek kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Beyza Nur Sezgin: "En büyük hedefim olimpiyatlara katılabilmek"

Bedensel engelli milli yüzücü Beyza Nur Sezgin, 15 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirtiyor. Milli takıma seçildiği için duyduğu mutluluğu paylaşan Beyza Nur, katıldığı yarışmalarda birçok madalya kazandığını vurgulayarak, "Yüzmeye başladıktan sonra öz güvenim daha da arttı" dedi. Beyza, daha iyi müsabakalarda ülkesini temsil etmeyi ve en büyük hedefi olan olimpiyatlara katılabilmek için çalıştığını ifade etti.

Selin Ortatepe: "Elimizden geleni yapıyoruz"

İşitme ve bedensel engelli yüzücü Selin Ortatepe'nin antrenörü Olcay Tercan, Selin'in 10 yıldır yüzdüğünü ve 25 madalya kazanma başarısı gösterdiğini söyledi. Tercan, "Selin yarımalarda üstün performans gösteriyor ve onu yeni başarılar kazanması için destekliyoruz" diye ekledi.

Zeynep Yılmaz: "Hedefim milli takıma seçilmek"

Görme engelli Zeynep Yılmaz, yüzmeye ailesinin teşvik etmesiyle başladığını belirterek, "Yüzmeyi çok seviyorum. Yarışmalardan madalyalarla döndükçe mutlu oluyorum. Hedefim milli takıma seçilerek, ülkemizi yurt dışında temsil etmek" dedi.

Sümeyye Nur Cinek: "Madalya kazanacağıma inanıyorum"

Bedensel engelli Sümeyye Nur Cinek ise yüzmeye yeni başladığını ancak, özverili çalışarak madalya kazanacağına inandığını ifade etti.

Onur Özkan: "Onlarla gurur duyuyorum"

Antrenör Onur Özkan, sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Onların hayatına dokunabilmek çok güzel. Spor sayesinde daha sosyal bir hayat sürdüklerini gözlemliyoruz" dedi. Özkan, sporcuların şampiyonluklar kazanması için tüm imkanları sağladıklarını ekleyerek, hedeflerini büyük başarılara ulaşmak olarak belirtti.

Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen engelli yüzücüler, antrenmanlarla gelecek şampiyonalara hazırlanıyor.

Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen engelli yüzücüler, antrenmanlarla gelecek şampiyonalara hazırlanıyor.