DOLAR
40 -0,07%
EURO
46,98 -0,22%
ALTIN
4.278,44 0,25%
BITCOIN
4.355.849,82 -0,86%

Engelli Yüzücüler Başarıya Kulaç Atıyor!

Ordu'da engelli yüzücüler, yüzme sporu ile hem sosyalleşiyor hem de madalyalara kavuşuyor. Hedef olimpiyatlar için çalışıyorlar.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:03
Engelli Yüzücüler Başarıya Kulaç Atıyor!

Ordu'da yüzme sporuyla hem sosyalleşen hem de çok sayıda madalya kazanan engelli yüzücülerin hikayesi, azim ve kararlılıkla dolu. Beyza Nur Sezgin, Sümeyye Nur Cinek, Selin Ortatepe ve Zeynep Yılmaz, Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında antrenmanlarını sürdürerek gelecek şampiyonalara hazırlanıyor.

Yüzme sporu sayesinde başarı hedefiyle kulaç atan bu dört yetenekli yüzücü, haftanın belli günlerini Altınordu ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda geçirerek kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Beyza Nur Sezgin: "En büyük hedefim olimpiyatlara katılabilmek"

Bedensel engelli milli yüzücü Beyza Nur Sezgin, 15 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirtiyor. Milli takıma seçildiği için duyduğu mutluluğu paylaşan Beyza Nur, katıldığı yarışmalarda birçok madalya kazandığını vurgulayarak, "Yüzmeye başladıktan sonra öz güvenim daha da arttı" dedi. Beyza, daha iyi müsabakalarda ülkesini temsil etmeyi ve en büyük hedefi olan olimpiyatlara katılabilmek için çalıştığını ifade etti.

Selin Ortatepe: "Elimizden geleni yapıyoruz"

İşitme ve bedensel engelli yüzücü Selin Ortatepe'nin antrenörü Olcay Tercan, Selin'in 10 yıldır yüzdüğünü ve 25 madalya kazanma başarısı gösterdiğini söyledi. Tercan, "Selin yarımalarda üstün performans gösteriyor ve onu yeni başarılar kazanması için destekliyoruz" diye ekledi.

Zeynep Yılmaz: "Hedefim milli takıma seçilmek"

Görme engelli Zeynep Yılmaz, yüzmeye ailesinin teşvik etmesiyle başladığını belirterek, "Yüzmeyi çok seviyorum. Yarışmalardan madalyalarla döndükçe mutlu oluyorum. Hedefim milli takıma seçilerek, ülkemizi yurt dışında temsil etmek" dedi.

Sümeyye Nur Cinek: "Madalya kazanacağıma inanıyorum"

Bedensel engelli Sümeyye Nur Cinek ise yüzmeye yeni başladığını ancak, özverili çalışarak madalya kazanacağına inandığını ifade etti.

Onur Özkan: "Onlarla gurur duyuyorum"

Antrenör Onur Özkan, sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Onların hayatına dokunabilmek çok güzel. Spor sayesinde daha sosyal bir hayat sürdüklerini gözlemliyoruz" dedi. Özkan, sporcuların şampiyonluklar kazanması için tüm imkanları sağladıklarını ekleyerek, hedeflerini büyük başarılara ulaşmak olarak belirtti.

Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen engelli yüzücüler, antrenmanlarla gelecek...

Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen engelli yüzücüler, antrenmanlarla gelecek şampiyonalara hazırlanıyor.

Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen engelli yüzücüler, antrenmanlarla gelecek...

Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen engelli yüzücüler, antrenmanlarla gelecek şampiyonalara hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Devrilen Otomobil Faciası: 3 Yaralı
2
İstanbul'da 'Hazreti Muhammed'e Sevgi, Gazze'ye Refah' Yürüyüşü Düzenlendi
3
Veteriner Hekimlerden Yangın Bölgesi İçin Destek Çağrısı
4
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölmüş Vatandaşın Taburcu Edilmesi' İddiasına Yanıt
5
Sıhhiye Köprüsü'nde Bakım Çalışmaları Trafik Yoğunluğu Yarattı
6
Aydın'daki Zeytinlik Yangını: Baba ve Oğul Serbest Bırakıldı
7
Aroya Kruvaziyeri 1750 Yolcusuyla Marmaris'e Demir Attı

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL