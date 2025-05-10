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Engelliler Haftası'nda Çelebi'den Kritik Açıklamalar

Yusuf Çelebi, Engelliler Haftası'nda engelli vatandaşların eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 13:27
Engelliler Haftası'nda Çelebi'den Kritik Açıklamalar

Engelliler Haftası'nda Kritik Mesajlar

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, engelli vatandaşların haklarına dikkat çekti. "Engelli vatandaşların, herkesin yararlandığı tüm haklardan eşit şekilde faydalanma hakkı vardır" diyen Çelebi, bu eşitliğin zedelenmemesi ve birlikte yaşama kültürünün güçlenmesi için devletin desteğinin şart olduğunu belirtti.

Engellilerin Yılda Sadece Bir Gün Hatırlanmaması Gerekiyor

Çelebi, engellilerin her zaman hatırlanması gerektiğinin altını çizerek, "Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi yıllar önce birçok siyasi partinin desteğiyle yürürlüğe girdi ve engellilerle ilgili düzenlemeler yapıldı" şeklinde konuştu.

Destek Talebi ve Önemli Başarılar

Çelebi, engellilerin hakları sayesinde birçok alanda önemli başarılara imza attığını ifade ederken, bunun mümkün olmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ancak son dönemde bazı gerekçelerle kısıtlamaların başladığını da kaydederek, eğitim, ÖTV'siz araç ve medikal malzeme alımına yönelik iyileştirmeler talep etti.

Anıtkabir Ziyareti

Etkinlik kapsamında Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi (sağda), Engelliler Haftası dolayısıyla...

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi (sağda), Engelliler Haftası dolayısıyla konfederasyonda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi (sağda), Engelliler Haftası dolayısıyla...

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi (sağda), Engelliler Haftası dolayısıyla konfederasyonda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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