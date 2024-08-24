Engellilere Ayrımcılığa Ceza: TİHEK Antalya Belediyesini Yüksek Tutarla Cezalandırdı

TİHEK'ten Cezalar Sürüyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kreşe, otizmli bir çocuğu kabul etmemesi nedeniyle 141 bin 934 lira ceza kesti.

Olumsuz Yanıt ve Şikayet Süreci

Otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulan ikiz kız çocuklarından biri için Gazipaşa'daki kreşe kayıta başvuran babadan, belediye personeli tarafından "özel çocuklarla ilgili bir sınırlama olabileceği" bilgisi alındı. Ne yazık ki, ilerleyen süreçte başvurusu olumsuz sonuçlandı.

Belediyenin Yönetmeliği Tartışmalara Neden Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfası üzerinde yapılan şikayette, belediyenin yönetmeliklerine atıfta bulunularak, özel eğitim gereksinimleri olan çocukların kreşe kabul edilmedikleri belirtildi.

TİHEK'ten Gelen Karar

TİHEK, başvuru sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir görüş talep etti. Belediyenin açıklamasında, yönetmelik gereği altyapı ve personel yetersizliği olduğu ifade edildi. Ancak TİHEK, bu durumu kabul etmeyerek belediyeye ceza kesti.

Ayrımcılık Açıklaması

TİHEK'in kararında, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre, engellilik temelinde ayrımcılığa direkt karşılık geldiği ifade edildi. İçeriği doğrudan ayrımcılık oluşturan bu yönetmeliğin, eğitim hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

Sonuç Olarak

TİHEK, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni, engelli çocukların haklarına erişimini engellediği gerekçesiyle ağır bir ceza ile karşı karşıya bırakmış oldu. Bu olay, eğitimde kapsayıcı yaklaşımların önemini bir kez daha gündeme getirdi.