Engelsiz Zafer Dalışı: Bağcılar Engelli Sporcular 30 Ağustos’ta 10 Metreye İndi

Bağcılar Belediyesi engelli sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Bandırma'da düzenlenen Engelsiz Zafer Dalışı'nda 10 metreye tüplü dalış yaptı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:46
Bandırma'da düzenlenen etkinlikte engelli sporcular su altına dalış yaptı

Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübünün engelli öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mayın harbi dalgıçları ve öğretim üyeleri eşliğinde dalış gerçekleştirdi.

Bu yıl dördüncüsü Balıkesir'de düzenlenen Engelsiz Zafer Dalışı kapsamında, engelli dalgıçlar tüplü dalış yaparak 10 metre derinliğe indi. Dalışın tamamlanmasının ardından su yüzeyine çıktıklarında Türk bayrağı açıldı.

Etkinlik, Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğinde; üniversitenin Denizcilik ve Balıkçılık Müzesi'nde gerçekleştirildi. Mayın harbi dalgıçları ve öğretim üyeleri engelli öğrencilere dalışta eşlik etti.

Programın sonunda dalış yapanlara anı olarak sertifika verildi.

Programa; Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ebru Mutlu Kaya, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal, Bağcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Aygün, ETİ Maden İşletmeleri Müdürü Selçuk Ünsal, Erdek Liman Başkanı Onur Şimşek, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Celil Aydın ve engellilerin aileleri katıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletten aldıkları güçle verdikleri mücadelenin her bir safhasıyla şeref duyduklarını ifade etti.

