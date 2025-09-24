Enkazdaki Kişileri Bulup İletişim Kuran Deprem Cihazı Geliştirildi

Enkazdaki Kişileri Bulup İletişim Kuran Yeni Deprem Cihazı

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Geçin tarafından geliştirilen cihaz, deprem anı ve sonrasında enkaz altındaki kişilerin yerini tespit edip onlarla iletişim kurulmasına imkan sağlıyor.

Proje ve İlk Deneme

Geçin'in TÜBİTAK-1001 Ulusal Deprem Araştırma Programları kapsamında hayata geçirdiği "Akıllı Sensör Teknolojisi Kullanan Deprem İzleme Sistemi", ilk kez Samsun Acil Durum Müdürlüğündeki enkaz alanında denendi. Denemede cihaz, enkaz altındaki kişilerin yerini tespit etmenin yanı sıra onlarla doğrudan iletişim kurulmasını sağladı.

Nasıl Çalışıyor?

Geçin projelerinin iki aşamalı olduğunu belirtti: deprem esnası ve deprem sonrası. Deprem esnasında cihazın bulunduğu yerden, yıkılan binalara ilişkin verileri 120 saniye içinde merkezi sisteme ilettiğini aktardı. Ayrıca proje hakkında, "Afet sonrası ise enkaz altında kalanların seslerini algılayarak, sağlık durumlarını ve canlı sayısını belirliyoruz. Böylece ekipleri doğru yönlendirme imkanı buluyoruz." sözlerini kullandı.

Kullanım Önerileri ve Etkinlik

Geçin, cihazların binaların her katına yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı: "Nasıl yangın söndürme tüpleri binalarda mecburi ise bu cihazların da her katta olması gerekiyor. Merdiven boşluklarında bulundurulmalıdır. Bina yıkıldığında cihazlar dağılsa da enkaz haberleşme sistemiyle cihaza uzaktan bağlanabiliyoruz. 'Sesimi duyan var mı?' şeklinde ses göndererek enkaz altındaki kişilerle iletişim sağlıyoruz."

Geçin, büyük depremlerde yıkımın boyutunu anlamanın günler alabileceğine dikkat çekerek, uydu görüntüleri, hava koşulları ve İHA'ların devreye girmesi gerekliliğini örnekledi ve "6 Şubat depremlerinde de bunu gördük." diye konuştu. Yeni sistem devreye girdiğinde ise saniyeler içinde yıkılan bina sayısının tespit edilerek afet yönetim merkezine aktarılabileceğini, böylece ekiplerin hızlı ve etkin şekilde yönlendirilebileceğini belirtti.

Maliyet

Cihazın maliyeti hakkında bilgi veren Geçin, bir örnek vererek, 40 katlı bir bina için 25 ila 30 bin lira arasında bir maliyet öngördüklerini söyledi.

