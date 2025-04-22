Enstitü Sosyal, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni Tanıttı

Enstitü Sosyal, 13 maddeden oluşan ve 4 dilde yayınlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni kamuoyu ile paylaştı. Üsküdar'daki merkezlerinde düzenlenen tanıtım toplantısında, çocukların dijital güvenliği konusunda tüm paydaşlara çağrı niteliği taşıyan sözleşmenin detayları ele alındı.

Geleceğin Teminatı: Çocukların Dijital Hakları

Enstitü Sosyal Eğitim Araştırmaları Programı Direktörü Volkan Levent Akgünlü, toplantıda yaptığı sunumda bu sözleşmenin Türkiye'de toplumsal bir hareketin öncüsü olacağına inandığını vurguladı. Akgünlü, enstitünün sadece fikir üretmekle kalmayıp, bu fikirlerin toplumsal yaşama geçirilmesi için de aktif çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Akgünlü, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi, uzun bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Bu adım sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilk olma özelliği taşıyor." dedi. Kovid-19 döneminde insanların dijital dünya ile olan etkileşimlerinin arttığını belirten Akgünlü, bu süreçte karşılaşılan olumsuzluklara dikkat çekti.

İmza Kampanyası ve Destek Çağrısı

Dijital dünyada çocuk haklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Enstitü Sosyal, kendi web sitesinde bir imza kampanyası başlattı. Akgünlü, "Geleceğiyle ve çocuklarıyla ilgili endişe taşıyan herkesin kampanyamıza destek vermesini bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapacaklarını belirten Akgünlü, ayrıca UNICEF gibi global kuruluşlarla da sözleşmeyi paylaşarak yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Eğitimcilerin Görüşleri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, sözleşmenin önemini vurgulayarak, çocukların güvenliği ve mahremiyeti konusunda ailelerin bilinçlenmesinin gerekliliğini savundu. Sözleşmenin tüm dünyada büyük bir etki oluşturacağını söyleyen Odabaşı, içeriğinin değiştirilebilir olduğuna dikkat çekti.

Çocuklardan Duygu Dolu Mesajlar

Lütfi Erçin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Emre Balı, "İnternetin bizim için eğlenceli ve güvenli bir yer olmasını istiyoruz. Biz çocuk olduğumuz için imza atamıyoruz, fakat bu sözleşmeyi siz imzalayın!" diyerek büyüklerinden destek talep etti. Balı, büyüdüklerinde kendilerinin de çocuklar için en iyisini yapacakları sözünü verdi.

Tanıtım programında ayrıca, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgül Polat ve araştırmacılar Fatma Betül Ercan ve Fatma Betül Karalı da konuşma yaptı.

Enstitü Sosyal, 13 maddeden oluşan ve 4 dile çevrilen "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni kamuoyu ile paylaştı. Enstitü Sosyal Eğitim Araştırmaları Programı Direktörü Volkan Levent Akgünlü (sol 11) ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı (sol 10), Enstitü Sosyal'in Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katıldı.

Enstitü Sosyal, 13 maddeden oluşan ve 4 dile çevrilen "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni kamuoyu ile paylaştı. Enstitü Sosyal Eğitim Araştırmaları Programı Direktörü Volkan Levent Akgünlü (sol 11) ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı (sol 10), Enstitü Sosyal'in Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katıldı.