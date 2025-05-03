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Entertech İstanbul Teknokent, TEKNOFEST KKTC'de Girişimcilik Programlarını Sergiliyor

Entertech İstanbul Teknokent, TEKNOFEST KKTC'de yerli teknolojileri tanıtarak girişimcilik programlarını ziyaretçilere sunuyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:10
Entertech İstanbul Teknokent, TEKNOFEST KKTC'de Girişimcilik Programlarını Sergiliyor

Entertech İstanbul Teknokent, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) devam eden TEKNOFEST'te, girişimcilik programlarını ziyaretçilere tanıtmakta.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak öne çıkan TEKNOFEST, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle düzenleniyor.

Festival, 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Entertech İstanbul Teknokent, standında, girişimcilik programları hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Ayrıca, Entertech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Londra ve Hollanda'da gerçekleştirdiği yurt dışı programlarını tanıtıyor.

Girişimcilere Destek ve Teknolojik Farkındalık

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu, TEKNOFEST'in, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi için büyük bir adım olduğunu vurguladı. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken etkinliğin yerli teknolojiler için önemli bir tanıtım noktası olduğunu belirten Kasapoğlu,

"Festival, toplumda bir teknoloji farkındalığı yaratıyor. Girişimcilerin iş modellerini sunmalarına olanak sağlayarak yatırım ve destek fırsatları sunuyor."

Kasapoğlu ayrıca, Türkiye'nin geleceği için gençler ve girişimcilerin geliştirdiği yenilikçi teknolojilerin büyük önem taşıdığını ifade etti ve Entertech İstanbul Teknokent olarak bu hayalleri gerçekleştirmelerine destek olmayı sürdüreceklerini ekledi.

Entertech İstanbul Teknokent'in standı, festival alanında L Blok L7 numaralı kısımda yer alıyor. TEKNOFEST KKTC etkinliği, yarına kadar ziyarete açık kalacak.

Entertech İstanbul Teknokent, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki...

Entertech İstanbul Teknokent, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki standında girişimcilik programlarını ziyaretçilere tanıtıyor. Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de devam ediyor. Etkinliğin paydaşlarından Entertech İstanbul Teknokent'in standında, teknokent tarafından hayata geçirilen girişimcilik programları tanıtılıyor. Ayrıca, Entertech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Londra ve Hollanda'da gerçekleştirilen yurt dışı programları hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Entertech İstanbul Teknokent, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki...

Entertech İstanbul Teknokent, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki standında girişimcilik programlarını ziyaretçilere tanıtıyor. Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de devam ediyor. Etkinliğin paydaşlarından Entertech İstanbul Teknokent'in standında, teknokent tarafından hayata geçirilen girişimcilik programları tanıtılıyor. Ayrıca, Entertech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Londra ve Hollanda'da gerçekleştirilen yurt dışı programları hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

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