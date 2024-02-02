Enver Aysever havalimanında gözaltına alındı

Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı. Aysever haberi kendi sosyal medyasından paylaştı.

Enver Aysever havalimanında gözaltına alındı
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Gazeteci Enver Aysever Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alındığı haberini kendisi açıklayan Aysever savcılığa götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin bilgisinin olmadığını da iletti. 

Aysever'in X paylaşım platformu üzerinden yaptığı paylaşımlar dışında gözaltına alınma sebebi ya da durumunun ne olacağına dair bir gelişme henüz bulunmuyor. Aysever'in paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

enver aysever

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