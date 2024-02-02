Enver Aysever havalimanında gözaltına alındı
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı. Aysever haberi kendi sosyal medyasından paylaştı.
Gazeteci Enver Aysever Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alındığı haberini kendisi açıklayan Aysever savcılığa götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin bilgisinin olmadığını da iletti.
Aysever'in X paylaşım platformu üzerinden yaptığı paylaşımlar dışında gözaltına alınma sebebi ya da durumunun ne olacağına dair bir gelişme henüz bulunmuyor. Aysever'in paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: