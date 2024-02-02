Enver Aysever havalimanında gözaltına alındı

Gazeteci Enver Aysever Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alındığı haberini kendisi açıklayan Aysever savcılığa götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin bilgisinin olmadığını da iletti.

Aysever'in X paylaşım platformu üzerinden yaptığı paylaşımlar dışında gözaltına alınma sebebi ya da durumunun ne olacağına dair bir gelişme henüz bulunmuyor. Aysever'in paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:



