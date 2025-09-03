Enver İbrahim, Pekin'de Kim Jong-un ile 'şans eseri' selamlaştı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen törene katılırken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'şans eseri' karşılaştığını ve selamlaştıklarını duyurdu.

Karşılaşmanın ayrıntıları

Enver, ABD merkezli Facebook platformundan yaptığı paylaşımda, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldığını belirtti. Paylaşımında, programa katılan Kim Jong-un ile karşılaştığını, el sıkıştıklarını ve kısa bir selamlaşma gerçekleştiğini aktardı.

Arka plan: 2021'de kopan diplomatik bağlar

Malezya ve Kuzey Kore 2021'de diplomatik bağları kesmişti. O yıl Malezya Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 2 yıldır ülkede gözaltında tutulan Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından 19 Mart 2021'de yapılan açıklamada bu karara tepki gösterilmiş ve "Malezya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği" duyurulmuştu. Aynı gün Malezya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Büyükelçiliği çalışanları ve ailelerinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.